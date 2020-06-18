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Кошка заскучала в одиночестве и просочилась под дверью (ВИДЕО)

18.06.2020 12:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кошка заскучала в одиночестве и просочилась под дверью (ВИДЕО)

В американском штате Иллинойс кошка по кличке Микко заскучала в одиночестве и просочилась под дверью. Об этом сообщает Daily Mail.


Говорят, что кошки — это жидкость. Вполне вероятно. Ведь доказательством может служить поступок Микко.

Пушистая непоседа поняла, что для того, чтобы воссоединиться с хозяевами, ей нужно покорить закрытую дверь. Она с упорством приступила к решительным действиям. И достигла желаемого! 

Фото: zen.yandex.ru

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В американском штате Иллинойс кошка по кличке Микко заскучала в одиночестве и просочилась под дверью. Об этом сообщает Daily Mail. Говорят, что кошки — это жидкость....
 
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