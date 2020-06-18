Кошка заскучала в одиночестве и просочилась под дверью (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

В американском штате Иллинойс кошка по кличке Микко заскучала в одиночестве и просочилась под дверью. Об этом сообщает Daily Mail.





Говорят, что кошки — это жидкость. Вполне вероятно. Ведь доказательством может служить поступок Микко.

Пушистая непоседа поняла, что для того, чтобы воссоединиться с хозяевами, ей нужно покорить закрытую дверь. Она с упорством приступила к решительным действиям. И достигла желаемого!

Фото: zen.yandex.ru

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