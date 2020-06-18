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Кошка заскучала в одиночестве и просочилась под дверью (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В американском штате Иллинойс кошка по кличке Микко заскучала в одиночестве и просочилась под дверью. Об этом
Говорят, что кошки — это жидкость. Вполне вероятно. Ведь доказательством может служить поступок Микко.
Пушистая непоседа поняла, что для того, чтобы воссоединиться с хозяевами, ей нужно покорить закрытую дверь. Она с упорством приступила к решительным действиям. И достигла желаемого!
Фото: zen.yandex.ru
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В американском штате Иллинойс кошка по кличке Микко заскучала в одиночестве и просочилась под дверью. Об этом сообщает Daily Mail. Говорят, что кошки — это жидкость....
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