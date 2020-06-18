Голодный геккон украл еду у мужчины

Источник материала: ОНТ

В Бангкоке (Таиланд) Наттавут Котхонгчай наслаждался холодным пивом и закусками, когда заметил нахальную ящерицу, которая воровала его еду. Об этом сообщает Viral Press.





Геккон сначала взял закуску, медленно отступая назад на стену. Но распробовав дармовое угощение, осмелел.

Мужчина снял забавное злодеяние на видео и добавил, что его новый друг немного стеснительный.

Фото: radioclub

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