ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Евро упал до двухнедельного минимума

18.06.2020 14:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский рубль третий раз подряд подешевел к корзине валют, но смог подорожать к евро до максимума за две недели.

Стоимость валютной корзины выросла всего на 0,03%, а с начала недели на 0,21%, но с начала месяца её стоимость снизилась на 0,07%.

Курс доллара подрос лишь на 0,0005 BYN до 2,3817 BYN/USD. За последние шесть торгов доллар подорожал пять раз, но общее укрепление за это время составило всего 0,0096 BYN.

Курс евро упал на 0,0050 BYN до 2,6781 BYN/EUR. Это минимум за 15 дней. С начала июня стоимость европейской валюты поднялась лишь на 0,0009 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0049 BYN до 3,4281 BYN/100 RUB. Российский рубль дорожает уже третий день подряд. За это время его курс подскочил на 0,0344 BYN, но с начала месяца он вырос всего на 0,0185 BYN.

Центробанк России

На Московской бирже к полудню российский рубль немного девальвировался к доллару, но укрепился к евро.

Это позволило Банку России поднять официальный курс доллара расчётами на завтра на 14 копеек до 69,6180 российских рублей и опустить официальный курс евро на завтра всего на 9 копеек до 78,2924 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский рубль третий раз подряд подешевел к корзине валют, но смог подорожать к евро до максимума за две недели.
 
Новости дня
Новости разные
 
Голодный геккон украл еду у мужчины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика