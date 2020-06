В Сирии показали стрельбу из очень необычного калашникова

Источник материала: Tut.by

В сирийском Идлибе замечен весьма интересный вариант модернизированного автомата Калашникова. Если обычно оригинальное оружие фотографируют, то в данном случае на видео засняли стрельбу в боевых условиях. Ролик появился в Twitter-аккаунте CalibreObscura.