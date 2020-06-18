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Александр Лукашенко: «Правовые нормы должны помогать, а не мешать жить»

18.06.2020 13:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Закон существует для того, чтобы помогать людям в работе и жизни, а не усложнять эти процессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 июня во Дворце Независимости Президент проводит совещание по проектам кодексов об административной ответственности.

Напомним, в декабре 2019 года глава государства поручил создать рабочую группу и буквально провести ревизию административного законодательства. Причин для этого было немало. Взять хотя бы тот факт, что за 12 лет действия Кодекса в него было внесено почти 1500 поправок. Это девальвирует уважение к закону. Кроме того, Президент отмечал, что Кодекс в предыдущей редакции использовал преимущественно карательный подход в решении конфликтных ситуаций.

Александр Лукашенко: «Правовые нормы должны помогать, а не мешать жить»

За пять лет в стране зарегистрировано около 16 миллионов нарушений, за которые привлекли к ответственности около 3,5 млн человек.

Полгода над проектами кодексов работала группа, в состав которой вошли представители госорганов, депутаты, судейский корпус, ученые, юристы. Кроме того, шло общественное обсуждение – каждый мог внести свои предложения.

В итоге среди инициатив – разделение правонарушений на три основные группы, усиление ответственности за вождение в нетрезвом виде, а также новый вид взысканий, альтернативный аресту и штрафу – общественные работы.

Александр Лукашенко: «Правовые нормы должны помогать, а не мешать жить»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Не нужно цепляться к людям по мелочам. Например, зачем штрафовать пожилую женщину, которая у дороги продает, например, ведро яблок или картошки, притом с собственного огорода? Я думаю, что лучше будет, если мы везде (хотя трудно уже сказать, где их только нет) организуем мини-рынки, поставим прилавки возле деревень или в людных местах. А в остальном нам просто не нужно мешать людям жить и работать.

Три года назад в рамках либерализации бизнес-климата мы начали заниматься подобной работой. Она не должна останавливаться. Это прямое поручение. Постоянно надо думать, как работать с людьми. Правовые нормы должны помогать, а не мешать жить.

Например, балльная система. Может, она и неплохая. Во многих странах система прижилась. Но, когда мы изучили общественное мнение, то к этой системе в Беларуси пока нет доверия.

Александр Лукашенко: «Правовые нормы должны помогать, а не мешать жить»

Мы договаривались о том, что после проработки этих кодексов мы перейдем и к другим законам. Жизнь поменялась, и, конечно, новые законы и действующие законы должны соответствовать тому ритму, образу жизни наших граждан и функционированию нашего государства. Поэтому настало время взяться за эту тяжелую, кропотливую, порой нелюбимую и противную работу. Помню это с парламентской своей деятельности.

Поэтому буду благодарен всем тем юристам, экономистам, госслужащим, всем, кто подключится, поможет нам осовременить, приблизить к жизни то законодательство, которое сегодня существует в Беларуси, взяв его, естественно, за основу.

Александр Лукашенко: «Правовые нормы должны помогать, а не мешать жить»

Александр Лукашенко: «Правовые нормы должны помогать, а не мешать жить»

Вслед за кодексами, глава государства настаивает на необходимости пересмотреть ведомственные инструкции, убрать из них лишнее – то, что приводит к бюрократии. Оставить запреты и ограничения только в тех случаях, где они действительно необходимы.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Закон существует для того, чтобы помогать людям в работе и жизни, а не усложнять эти процессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 июня...
 
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