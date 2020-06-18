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Проезд в метро можно оплатить лицом

18.06.2020 15:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: minsknews.by

Портрет пассажира привязывается к его банковской карточке. Когда пассажир проходит через турникет, его лицо автоматически фиксируется и распознается камерой с использованием специальной системы распознавания лиц. В результате с карты списывается стоимость поездки.

Что это значит?

Минский метрополитен вместе с Беларусбанком внедряют более продвинутые технологии, в том числе системы, позволяющие с достаточно большой точностью идентифицировать лицо человека (по 120 точкам). После тестирования система может стать доступной для всех пассажиров столичного метро. Организаторы обещают ускорить полноценный запуск системы. Аналогичные системы внедряются в Китае, апробируются России, например, в Москве.

Источник: Myfin.by
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Теги: Минск
 
 
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В Минске в метро установили идентификатор лиц. Новое устройство для оплаты проезда появилось на станции метро Площадь Ленина . Пока что идентификатор работает в...
 
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