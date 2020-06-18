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Взрыв в религиозной школе в Афганистане: семь человек погибли
Источник материала: ОНТ
Срочные новости приходят из Афганистана. В религиозной школе в провинции Тахар прогремел взрыв.
К этому времени сообщается о семи погибших, примерно столько же – раненых.
Некоторые в критическом состоянии. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность.
Фото: Reuters/Omar Sobhani
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Срочные новости приходят из Афганистана. В религиозной школе в провинции Тахар прогремел взрыв. К этому времени сообщается о семи погибших, примерно столько же –...
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