Взрыв в религиозной школе в Афганистане: семь человек погибли

Источник материала: ОНТ

Срочные новости приходят из Афганистана. В религиозной школе в провинции Тахар прогремел взрыв.

К этому времени сообщается о семи погибших, примерно столько же – раненых.

Некоторые в критическом состоянии. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность.

Фото: Reuters/Omar Sobhani

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram