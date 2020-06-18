«Финал четырёх» Лиги чемпионов по мини-футболу перенесли из Минска в Барселону

Источник материала: ОНТ

Решающий этап Лиги чемпионов по мини-футболу 2020-го года перенесён из Минска в испанскую Барселону. Такое решение принял исполком УЕФА.

Первоначально «Финал четырёх» должен был пройти в апреле на «Минск-Арене» с участием испанских клубов «Барселона» и «Мурсия», а также российских «Тюмени» и КПРФ. Однако затем турнир был перенесён на октябрь. Тем не менее, по решению УЕФА, белорусская столица станет хозяином «Финала четырех» следующего сезона лиги чемпионов по мини-футболу в 2021 году.

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