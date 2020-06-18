Белорусские вузы планируют принять более 55 тысяч студентов, 27 тысяч – за счет бюджета

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские вузы в 2020 году готовы принять более 55 тысяч студентов, сообщили в программе Новости «24 часа». Цифра несколько выше, чем в 2019-м. Подать документы можно в полсотни университетов и институтов.





18 июня прошло первое заседание государственной комиссии по контролю за вступительными испытаниями.

Как сообщил министр образования, на обучение за счет бюджета планируют принять свыше 27 тысяч человек.

Первый этап вступительной кампании – централизованное тестирование. График его проведения из-за эпидобстановки сместился на более позднее время. Первый тест по белорусскому языку абитуриенты напишут 25 июня.





К приемной кампании готовятся и ссузы. В общей сложности, средние специальные учебные заведения Беларуси в 2020 году планируют зачислить около 40 тысяч человек.