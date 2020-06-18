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Белорусские вузы планируют принять более 55 тысяч студентов, 27 тысяч – за счет бюджета

18.06.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские вузы в 2020 году готовы принять более 55 тысяч студентов, сообщили в программе Новости «24 часа». Цифра несколько выше, чем в 2019-м. Подать документы можно в полсотни университетов и институтов.

Белорусские вузы планируют принять более 55 тысяч студентов, 27 тысяч – за счет бюджета

18 июня прошло первое заседание государственной комиссии по контролю за вступительными испытаниями.

Как сообщил министр образования, на обучение за счет бюджета планируют принять свыше 27 тысяч человек.

Первый этап вступительной кампании – централизованное тестирование. График его проведения из-за эпидобстановки сместился на более позднее время. Первый тест по белорусскому языку абитуриенты напишут 25 июня.

Белорусские вузы планируют принять более 55 тысяч студентов, 27 тысяч – за счет бюджета

К приемной кампании готовятся и ссузы. В общей сложности, средние специальные учебные заведения Беларуси в 2020 году планируют зачислить около 40 тысяч человек.

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Новости Беларуси. Белорусские вузы в 2020 году готовы принять более 55 тысяч студентов, сообщили в программе Новости «24 часа». Цифра несколько выше, чем в 2019-м. Подать...
 
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