Что сейчас происходит в домах семьи Бабарико и где проходят обыски

Источник материала: Tut.by

Сегодня утром штаб Бабарико сообщил, что Виктор Бабарико, экс-глава Белгазпромбанка и кандидат в кандидаты в президенты, а также его сын Эдуард уехали сдавать очередную часть подписей и перестали выходить на связь. Позже стало известно, что они были доставлены в Департамент финансовых расследований КГК и « аккуратно дают показания », а в их доме в деревне Мочаны идет обыск. Позже выяснилось, что обыски собираются проводить еще в одном доме, принадлежащем Эдуарду Бабарико, а также в квартире, где он живет со своей подругой.





Мочаны

Дом в деревне Мочаны в Логойском районе Эдуард Бабарико получил в наследство после гибели матери. Днем 18 июня к нему приехали несколько автомобилей, после чего сотрудники правоохранительных органов в сопровождении ОМОНа отправились проводить обыск.













Цна

У семьи Бабарико есть еще один дом — в черте Минска, небольшой коттедж в Цне, он также принадлежит сыну Виктора Бабарико Эдуарду. Объект представляет собой двухэтажный дом с цокольным этажом и двумя террасами. Его площадь — 214 квадратных метров.

Эдуард Бабарико получил его в собственность в 2018 году по договору дарения. Оба объекта пока не под арестом.

Возле коттеджа также стоят несколько машин, но обыск пока не проводится. Дом выглядит нежилым, хотя окна завешены шторами.





Сосед Виктора Бабарико Дмитрий Горошко рассказал, что знает семью экс-банкира с середины 2000-ых годов, когда семья Бабарико здесь поселилась. По его словам, это очень приятная семья. Он рассказал, что Виктор с женой взяли из приюта пса, с больной лапой. У Дмитрия был свой пес и они иногда вместе выгуливали своих питомцев.

— Сейчас в доме ни сын, ни отец не живут. Переехали в Мочаны после смерти жены Виктора Бабарико. Но за домом кто то ухаживает, стрижет газон, — рассказал сосед.

Дмитрий Горошко рассказал, что приятелями и и друзьями они с Бабарико не были, но по соседки общались тепло. Говорит, что Виктор помогал ребенку других соседей, у которого был ДЦП.

Еще когда Бабарико жили в доме на Цне, говорит Дмитрий, у них долго горел свет в библиотеке на втором этаже — кто-то в семье любил читать допоздна. Через окна было видно, что у них огромная библиотека, книг до потока.



