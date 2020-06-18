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«Четко дала понять: круче, чем Лукашенко, нет». Кочанова встречается с представителями других кандидатов

18.06.2020 14:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

17 июня во время рабочего визита в Барановичи председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова встретилась с местными оппозиционерами и членами инициативных групп альтернативных претендентов в кандидаты. Об этом TUT.BY рассказал член штаба Виктора Бабарико, который присутствовал на мероприятии.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Встреча прошла утром в среду в городской библиотеке, сообщил наш собеседник. На мероприятие его пригласил председатель Барановичского горсовета депутатов Григорий Кособуцкий.

— Таким же образом на встречу пригласили членов инициативных групп Цепкало, Тихановской, Дмитриева и некоторых местных оппозиционеров старой закалки, — пояснил участник встречи.

Собралось около 30 человек. По мнению нашего собеседника, целью его было «посмотреть настроения». Перед началом встречи участников предупредили о запрете видео и аудиозаписи.

— Я для себя выделил три посыла Кочановой. Во-первых, она четко дала понять, что круче, чем Александр Григорьевич, нет никого, и она за него будет стоять до последнего. Второй посыл: его поддерживает большинство, а у остальных нет шансов. Ей на это предложили прогуляться по городу и спросить у первых 10 человек, за кого они собираются голосовать. Она отказалась. Сказала, что это будет незаконный социологический опрос. Третий посыл — фальсификаций нет и никогда не было. С ней не согласились пару человек в зале, которые раньше наблюдали за тем, как проходят выборы.

Наталья Кочанова произвела на нашего собеседника впечатление «грамотного переговорщика»:

— Я удивился ее выдержке. Это был абсолютно не тот человек, которого мы видим по телевизору. Она показала себя очень грамотным переговорщиком. Она действительно профессионал. Тот человек, который в телевизоре кивает головой, ничего общего с реальной Кочановой не имеет.

Общение продолжалось полтора часа. За это время участники встречи в том числе обсудили и претендентов в кандидаты.

— Как мне показалось, к Бабарико она (Наталья Кочанова — TUT.BY) относится негативно. Слов каких-то определенных не было в его адрес, но сложилось такое впечатление. А Дмитриева похвалила.

Спросили у гостьи и о планах встретиться с «активом» в других городах Беларуси.

— Она улыбнулась и спросила: «А нужно?». Я так понимаю, что скорее всего нет. Думаю, им хватило Барановичей, чтобы понять настроения людей, — резюмировал Дмитрий.

Связаться с Григорием Кособуцким TUT.BY не удалось.

После встречи с членами инициативных групп Наталья Кочанова посетила городские предприятия: ОАО «Барановичхлебопродукт» и Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, сообщает районная газета «Наш край».

 
 
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«Она считает, его поддерживает большинство, а у остальных нет шансов. Ей на это предложили прогуляться по городу и спросить у первых 10 человек, за кого они...
 
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