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Источники: МИД вызывает к себе послов Евросоюза
Источник материала: Tut.by
МИД Беларуси вечером 18 июня в 18.30 вызывает к себе послов стран Евросоюза, работающих в Минске. Информацию об этом TUT.BY подтвердили источники в дипломатических кругах.
Что стало поводом для вызова послов — неизвестно. В МИД информацию не комментируют.
— Сейчас МИД занят двумя мероприятиями, которые пройдут сегодня: саммит «Восточного партнерства» и конференция «Пояс и путь», — заявили в МИД.
Напомним, 17 июня посол Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель
Что произошло 18 июня?
Напомним, утром 18 июня штаб Бабарико сообщил, что Виктор и Эдуард поехали сдавать очередную часть подписей и
Получить официальный комментарий в КГК не удалось. Представитель ведомства не отвечает на звонки или выключает телефон. Дежурный КГК отказывается отвечать на вопросы СМИ. До приемной тоже нельзя дозвониться. Видимо, там никого нет.
Тем не менее, официальный телеграм-канал Белтелерадиокомпании без ссылки на какие-либо источники
Позже стало известно, что с 9.30 утра 18 июня адвокаты Виктора и Эдуарда Бабарико
Накануне стало известно, что счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд,
На 11 июня, когда было возбуждено уголовное дело против действующих и бывших сотрудников Белгазпромбанка, Виктор Бабарико в рамках расследования этого уголовного дела процессуального статуса
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Накануне посол Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель высказался о проходящей избирательной кампании. Он заявил, что обеспокоен действиями против Бабарико и надеется,...
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