Источники: МИД вызывает к себе послов Евросоюза

Источник материала: Tut.by

МИД Беларуси вечером 18 июня в 18.30 вызывает к себе послов стран Евросоюза, работающих в Минске. Информацию об этом TUT.BY подтвердили источники в дипломатических кругах.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Что стало поводом для вызова послов — неизвестно. В МИД информацию не комментируют.

— Сейчас МИД занят двумя мероприятиями, которые пройдут сегодня: саммит «Восточного партнерства» и конференция «Пояс и путь», — заявили в МИД.

Напомним, 17 июня посол Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель высказался о проходящей избирательной кампании. Шубель заявил, что он обеспокоен действиями против Бабарико и надеется, что органы расследуют угрозы в адрес Тихановской. Посол ЕС также призвал власти Беларуси немедленно освободить всех произвольно задержанных активистов и полностью соблюдать свои международные обязательства по Конвенции ООН против пыток, участником которой является Беларусь.

Что произошло 18 июня?

Напомним, утром 18 июня штаб Бабарико сообщил, что Виктор и Эдуард поехали сдавать очередную часть подписей и перестали выходить на связь .

Получить официальный комментарий в КГК не удалось. Представитель ведомства не отвечает на звонки или выключает телефон. Дежурный КГК отказывается отвечать на вопросы СМИ. До приемной тоже нельзя дозвониться. Видимо, там никого нет.

Тем не менее, официальный телеграм-канал Белтелерадиокомпании без ссылки на какие-либо источники сообщил , что Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, сегодня утром были доставлены в Департамент финансовых расследований КГК. «При задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, не предъявляют и сейчас. Аккуратно дают показания», — говорилось в сообщении.

Позже стало известно, что с 9.30 утра 18 июня адвокаты Виктора и Эдуарда Бабарико не могут попасть к своим клиентам в ДФР КГК. Это объясняют тем, что в здании проходят «учения». А когда возле здания сотрудники Комитета госконтроля завидели прессу, то и вовсе закрыли двери изнутри на ключ.

Накануне стало известно, что счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован — арестованы расходные операции по счету.

На 11 июня, когда было возбуждено уголовное дело против действующих и бывших сотрудников Белгазпромбанка, Виктор Бабарико в рамках расследования этого уголовного дела процессуального статуса не имел .