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Политолог: Лукашенко уже проиграл выборы

18.06.2020 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Избирательные счета соперника Александра Лукашенко — кандидата в президенты Виктора Бабарико — накануне были заблокированы.



На счетах находилось более 100 тысяч белорусских рублей. При этом Беларусбанк, где по закону должны лежать деньги на избирательную кампанию, не предоставил никаких документов о причинах ареста, говорится в сообщении. Штаб готовится подать жалобы в уполномоченные госорганы.

Ситуацию для bfm.ru прокомментировал политолог, эксперт по Беларуси Дмитрий Болкунец.

«Это очевидное признание авторитета и репутации Виктора Бабарико со стороны Александра Лукашенко. И глава государства в данном случае продолжает информационную кампанию по раскручиванию Виктора Бабарико и его популяризации в белорусском обществе, иначе это никак нельзя назвать. 

Очевидно, что это паника со стороны Александра Лукашенко. Видимо, Лукашенко испугался сильного соперника и сейчас любыми способами пытается заблокировать его деятельность. Не допускать кандидата с таким высоким рейтингом и с таким количеством подписей, которые он собрал, будет означать фактически отмену выборов, то есть можно сказать, что Лукашенко полностью проиграл еще до 9 августа. 

Поэтому он сейчас любыми способами пытается другим способом снять кандидата с выборов. Лукашенко с треском проиграет эти выборы, поэтому он так пугается и боится, что ему придется уйти в историю как первому президенту Беларуси. 

Поэтому в этом случае говорить о каких-то законных мерах в Беларуси не приходится, рейдерский захват российской собственности, а именно Белгазпромбанка, показал, что никакие законы и нормы в Беларуси не действуют. 

В этом случае какие-то аресты счетов или кандидатов вообще для Александра Лукашенко ничего не значат — как он решит, так и будет».

Виктор Бабарико уже собрал для своего выдвижения рекордное число подписей избирателей — 425 тысяч.

На прошлой неделе в офисе Белгазпромбанка, который ранее возглавлял Бабарико, прошли обыски. Были задержаны порядка 20 человек, возбуждены уголовные дела о вывозе денег за границу преступной организованной группой и об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. 


Бабарико считает, что действия властей носят заказной политический характер.

Как уже сообщалось, накануне был заблокирован избирательный счет Виктора Бабарико, а сегодня утром был задержан он и руководитель его предвыборного штаба, его сын Эдуард - они ехали подавать очередную часть подписей избирателей.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа.
 
 
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Грубые и неубедительные в смысле законности действия властей в отношении самого популярного альтернативного Лукашенко потенциального кандидата в президенты...
 
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