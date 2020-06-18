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В Афганистане в религиозной школе прогремел взрыв. Погибли 8 детей

18.06.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Афганистана. В религиозной школе на северо-востоке Афганистана прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа».

В Афганистане в религиозной школе прогремел взрыв. Погибли 8 детей

В результате инцидента погибли 8 человек. Все они дети. Еще 7 учеников получили различные ранения. Пострадавшие доставлены в больницы.

В Афганистане в религиозной школе прогремел взрыв. Погибли 8 детей

По предварительным данным, фрагмент ракеты, который внезапно взорвался, принес в школу один из учащихся. Было происшествие случайностью или спланированной атакой, предстоит установить специалистам.

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Новости Афганистана. В религиозной школе на северо-востоке Афганистана прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа». В результате инцидента погибли 8...
 
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