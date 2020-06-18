Гражданин Индии пытался переместить через белорусско-польскую границу марихуану

Источник материала: Виртуальный Брест

16 июня в пункте пропуска «Брест» при проведении операций таможенного контроля автобуса сообщением «Варшава-Минск» с использованием служебной собаки кинологического отдела Брестской таможни в транспортном средстве в двух местах было обнаружено вещество растительного происхождения зеленого цвета. По заключению эксперта оно признано опасным наркотическим средством – марихуаной.





В ходе проведения комплекса мероприятий было установлено, что марихуану пытался ввезти на территорию Евразийского экономического союза 38-летний гражданин Индии.





Брестской таможней в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет с уплатой штрафа или без уплаты.