ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Гражданин Индии пытался переместить через белорусско-польскую границу марихуану

18.06.2020 14:30 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

16 июня в пункте пропуска «Брест» при проведении операций таможенного контроля автобуса сообщением «Варшава-Минск» с использованием служебной собаки кинологического отдела Брестской таможни в транспортном средстве в двух местах было обнаружено вещество растительного происхождения зеленого цвета. По заключению эксперта оно признано опасным наркотическим средством – марихуаной.

Гражданин Индии пытался переместить через белорусско-польскую границу марихуану

В ходе проведения комплекса мероприятий было установлено, что марихуану пытался ввезти на территорию Евразийского экономического союза 38-летний гражданин Индии.

Гражданин Индии пытался переместить через белорусско-польскую границу марихуану

Брестской таможней в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет с уплатой штрафа или без уплаты.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  16 июня в пункте пропуска «Брест» при проведении операций таможенного контроля автобуса сообщением «Варшава-Минск» с использованием служебной собаки...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Финал четырёх» Лиги чемпионов по мини-футболу перенесли из Минска в Барселону
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика