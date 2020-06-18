В Минске побит температурный рекорд

Источник материала: Ежедневник

фото: onliner.by

Вчера в столице температура воздуха достигла 30,1 градуса. Побит предыдущий рекорд - 28,8 градуса - зафиксированный в 2016 году. Жара продержится в Беларуси до выходных.

Максимальная температура вчера днем по Беларуси составляла 27-32 градуса, сообщает Белта со ссылкой на Белгидромет.

Жарко в Беларуси будет до конца недели, лишь в начале следующей температура немного снизится.

Сегодня, помимо жары, на большей части страны ожидаются грозы, местами сильные ливни, град, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, по северо-восточной половине страны максимальная температура воздуха достигнет 30-31 градуса.



Завтра, 19 июня, погода обещает быть еще более жаркой – максимальная дневная температура воздуха поднимется до 30-32 градусов.