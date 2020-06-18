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В Минске побит температурный рекорд
18.06.2020 14:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: onliner.by
Вчера в столице температура воздуха достигла 30,1 градуса. Побит предыдущий рекорд - 28,8 градуса - зафиксированный в 2016 году. Жара продержится в Беларуси до выходных.
Максимальная температура вчера днем по Беларуси составляла 27-32 градуса, сообщает
Жарко в Беларуси будет до конца недели, лишь в начале следующей температура немного снизится.
Сегодня, помимо жары, на большей части страны ожидаются грозы, местами сильные ливни, град, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, по северо-восточной половине страны максимальная температура воздуха достигнет 30-31 градуса.
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Вчера в столице температура воздуха достигла 30,1 градуса. Побит предыдущий рекорд - 28,8 градуса - зафиксированный в 2016 году. Жара продержится в Беларуси до выходных.
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