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В Минске побит температурный рекорд

18.06.2020 14:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: onliner.by

Вчера в столице температура воздуха достигла 30,1 градуса. Побит предыдущий рекорд - 28,8 градуса - зафиксированный в 2016 году. Жара продержится в Беларуси до выходных.

Максимальная температура вчера днем по Беларуси составляла 27-32 градуса, сообщает Белта со ссылкой на Белгидромет.

Жарко в Беларуси будет до конца недели, лишь в начале следующей температура немного снизится.

Сегодня, помимо жары, на большей части страны ожидаются грозы, местами сильные ливни, град, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, по северо-восточной половине страны максимальная температура воздуха достигнет 30-31 градуса.


Завтра, 19 июня, погода обещает быть еще более жаркой – максимальная дневная температура воздуха поднимется до 30-32 градусов.

 
 
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Вчера в столице температура воздуха достигла 30,1 градуса. Побит предыдущий рекорд - 28,8 градуса - зафиксированный в 2016 году. Жара продержится в Беларуси до выходных.
 
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