В день летнего солнцестояния в Минском планетарии откроется выставка необычных фотографий

Источник материала: Tut.by

В Минском планетарии откроется выставка цианотипии Ольги Боровиковой «17, 33», приуроченная ко дню летнего солнцестояния. Об этом сообщают в самом учреждении.



Фото: TUT.BY

17 часов и 33 минуты — именно столько будет длиться 21 июня. В этот день Солнце проходит через самую северную точку большого круга небесной сферы. Это самый длинный день в Северном полушарии, именно с него и начинается астрономическое лето.

Второй год подряд в минском Планетарии будет проходить выставка цианотипии. Автор представленных работ, минская художница Ольга Боровикова, называет свою новую серию физической записью взаимодействия с окружающей средой. Отпечатки на бумаге сохраняют маркеры процесса соединения солнечных лучей с ветром, землей, водой, песком и снегом. Полученные изображения вызывают ассоциации с космосом и планетами Солнечной системы.

Цианотипия — бессеребряный фотографический процесс, дающий при фотопечати изображения синего оттенка. Бумага, покрытая специальным раствором, приобретает такой цвет под воздействием прямых солнечных лучей, которые наиболее сильные в полдень. Эту технику в 1842 году изобрел английский физик и астрономом, сэр Джон Гершель.

Выставку цианотипии Ольги Боровиковой «17,33» можно будет посетить до 31 июля.