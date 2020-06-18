«Манчестер-сити» обыграл «Арсенал» в матче английской премьер-лиги по футболу

Источник материала: ОНТ

После длительного перерыва возобновился футбольный чемпионат Англии. В перенесенном матче 28-тура «Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед» сыграли вничью – 0:0.

«Манчестер Сити» дома разгромил «Арсенал» – 3:0. К середине первого тайма гости потеряли из-за травм Гранита Джаку и Пабло Мари. А уже в добавленное время первой половины игры счёт открыл Рахим Стерлинг. В начале второго тайма арбитр назначил в ворота «Арсенала» пенальти, который реализовал Кевин де Брёйне. Точку в матче на последних минутах встречи поставил Фил Фоден. «Манчестер Сити» набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

А лидирует в первенстве «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа опережает преследователя на 22 балла, и чтобы обеспечить чемпионский титул ей нужно одержать лишь две победы в оставшихся девяти турах.

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