Лето — пора отпусков. Своими планами на это время мы попросили поделиться смолевичан. Подробнее — в нашем ролике.
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НАШ ОПРОС: Как вы планируете провести отпуск?
18.06.2020 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
Лето — пора отпусков. Своими планами на это время мы попросили поделиться смолевичан. Подробнее — в нашем ролике.
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Лето — пора отпусков. Своими планами на это время мы попросили поделиться смолевичан. Подробнее — в нашем ролике. Сообщение НАШ ОПРОС: Как вы планируете провести...
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