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Приемы граждан позволяют видеть злободневные проблемы и принимать управленческие решения

18.06.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Приемы граждан позволяют видеть злободневные проблемы и принимать управленческие решения
Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Андрей Кунцевич во время проведения прямой телефонной линии и приема граждан в Островецком райисполкоме.
– Открытость, доступность и системность являются ключевыми требованиями Главы государства к органам власти в работе с обращениями граждан. Мы видим, что чиновники не отсиживаются в кабинетах, а идут к людям, активно проводят встречи в трудовых коллективах. Такой открытый диалог позволяет видеть злободневные проблемы и принимать по ним управленческие решения, – отметил Андрей Кунцевич.
Приемы граждан позволяют видеть злободневные проблемы и принимать управленческие решения
По его словам, один из наиболее подходящих примеров такого формата работы во время прямых линий обращения в части несоблюдения некоторыми нанимателями трудового законодательства. В настоящее время по поручению Президента по этой теме проводится комплексный мониторинг.
– Только на «горячую линию» Министерства труда и социальной защиты по данной теме поступило 159 обращений, в том числе 70 связаны с прекращением трудовых отношений. Эти конкретные ситуации изучаются специалистами, и в случае нарушения трудового законодательства будут приняты меры реагирования, – подчеркнул Андрей Кунцевич.
В ходе сегодняшней прямой телефонной линии звонки поступили не только из Островца и района, но также были обращения из Минска, Гродно, Кобрина, Солигорского, Щучинского и Ошмянского районов. Заявители поднимали вопросы широкого спектра – от наведения порядка на земле, приватизации и строительства жилья до трудоустройства и других сфер жизни.
Приемы граждан позволяют видеть злободневные проблемы и принимать управленческие решения

Минчанина волнует вопрос наведения порядка на кладбище в Юратишках Ивьевского района. По его словам, здесь необходимо снести аварийные деревья. Андрей Кунцевич пообещал, что местное ЖКХ примет соответствующие меры.

Многодетная мать из Островца пожаловалась, что ее дом запланирован под снос уже 8 лет назад. Строительство 4-комнатной квартиры для нее планируется в этом году, но зимовать семье, скорее всего, придется в старом доме, где необходимо отремонтировать печь. Данный вопрос будет дополнительно изучен специалистами.
Приемы граждан позволяют видеть злободневные проблемы и принимать управленческие решения
Жители агрогородка Ворняны, проживающие по улице Ленина, хотят использовать электроэнергию для отопления, но для этого необходима модернизация электросетей. Данная проблема будет дополнительно изучена, заявители получат письменный ответ.
Пенсионерка из деревни Ольховка Островецкого района рассказала, что как инвалид второй группы она пользуется определенными льготами. Она попросила пояснить ей, какие льготы ей положены по оплате коммунальных услуг. Специалисты райисполкома и районного ЖКХ дадут заявительнице все разъяснения в письменном виде.
На личный прием граждан обратились жители Минска, Островецкого района, Сморгони.
Приемы граждан позволяют видеть злободневные проблемы и принимать управленческие решения
Так, жителя агрогородка Дайлидки Островецкого района интересовал вопрос назначения ему пенсии с учетом вредных условий труда. Основанием для отказа послужило отсутствие документальных доказательств о том, что на занимаемых должностях (бухгалтера, мастера, бригадира, начальника участка подсобного цеха по производству пластмассовых изделий колхоза имени Калинина Островецкого района) он был занят полный рабочий день с вредными условиями труда. Вопрос будет решаться совместно с руководством Министерства труда и социальной защиты.
Житель Сморгони приобрел дом в деревне Белое Сморгонского района, который ранее использовался под магазин. У него возникли вопросы с оформлением хозяйственных построек, на которые отсутствуют документы. По данному вопросу будет принято оптимальное решение.
Приемы граждан позволяют видеть злободневные проблемы и принимать управленческие решения
– Выстраивание эффективной схемы обратной связи является ключевой задачей в той масштабной работе по дебюрократизации госаппарата, которая развернута в нашей стране. Такая форма работы, как прямые телефонные линии, приемы граждан пользуется популярностью. Люди активно поднимают те вопросы, которые их беспокоят. Думаю, что вместе с облисполкомом, районными исполнительными комитетами мы найдем эффективные решения этих вопросов.
 
Приемы граждан позволяют видеть злободневные проблемы и принимать управленческие решения

#прямая линия
Татьяна ВАСИЛЁВКИНА
Фото: Михаил ИСАЧЕНКО и из архива «ГП»
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Андрей Кунцевич во время проведения прямой телефонной линии и приема граждан
 
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