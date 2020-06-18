В России разблокируют Telegram

Источник материала: Tut.by

Роскомнадзор разблокирует мессенджер Telegram на территории России. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства, пишет ТАСС .



Фото: Reuters

«Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму», — сказано в сообщении. — По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.

Ведомство высказало готовность взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, «для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков».

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