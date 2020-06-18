Щенок боролся со сном, пока ждал хозяина с работы. Такую силу воли надо ещё поискать

Источник материала: СТВ

Уставший щенок пытался не уснуть, ожидая хозяина с работы, и стал популярным в соцсетях.

По информации Daily Mail, пес по кличке Сессна, который живет на Филиппинах, сидел на стуле и ожидал хозяина.





Правда щенку очень хотелось спасть – он боролся со сном всеми силами. На видео голова питомца медленно начинает опускаться на лапы, но как только глаза закрываются – Сессна резко вздрагивает.





Это повторяется снова и снова, но на одну из попыток уснуть ши-тцу окликнул хозяин. Он вместе с женой начал смеяться над этим милым поступком щенка.

«Мы хотели, чтобы он ложился спать в кресле, но это самая целеустремленная собака, поэтому хочет дождаться, пока мы закончим работу».