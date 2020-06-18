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Щенок боролся со сном, пока ждал хозяина с работы. Такую силу воли надо ещё поискать

18.06.2020 16:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Уставший щенок пытался не уснуть, ожидая хозяина с работы, и стал популярным в соцсетях.    

По информации Daily Mail, пес по кличке Сессна, который живет на Филиппинах, сидел на стуле и ожидал хозяина.    

Щенок боролся со сном, пока ждал хозяина с работы. Такую силу воли надо ещё поискать

Правда щенку очень хотелось спасть – он боролся со сном всеми силами. На видео голова питомца медленно начинает опускаться на лапы, но как только глаза закрываются – Сессна резко вздрагивает.    

Щенок боролся со сном, пока ждал хозяина с работы. Такую силу воли надо ещё поискать

Это повторяется снова и снова, но на одну из попыток уснуть ши-тцу окликнул хозяин. Он вместе с женой начал смеяться над этим милым поступком щенка.    

Щенок боролся со сном, пока ждал хозяина с работы. Такую силу воли надо ещё поискать

«Мы хотели, чтобы он ложился спать в кресле, но это самая целеустремленная собака, поэтому хочет дождаться, пока мы закончим работу».    

Щенок не мог забраться на диван, а хозяйка случайно сняла это на видео. Соцсети в восторге (смотрите здесь).    

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Уставший щенок пытался не уснуть, ожидая хозяина с работы, и стал популярным в соцсетях.     По информации Daily Mail, пес по кличке Сессна, который живет на Филиппинах,...
 
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