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Белгазпромбанк сообщил состав временной администрации

18.06.2020 15:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: ftime.by

Возглавила администрацию Надежда Ермакова. Помимо нее, в состав временной администрации вошли еще 7 лиц.

Ермакова будет курировать такие сферы, как система риск-менеджмента, внутренний аудит, информационная политика, персонал.

В ведении Галины Тарасовой будут находиться юридические вопросы, секретариат, управление делами, корпоративное управление банком, документационные вопросы.

Дмитрий Дудик назначен ответственным за казначейство, расчёты, в том числе финансовые институты РБ.

Анна Бабицкая будет курировать международные расчёты, корреспондентские отношения с международными финансовыми институтами.

Юрию Деликатному поручены финансовый мониторинг, система внутреннего контроля

Валерий Симонов займется розничными услугами, эквайрингом, процессингом, платёжными системами розничного бизнеса, налично-денежным обращением, кассовыми операциями, инкассацией.

В ведении Александра Русакомского будут корпоративный бизнес, кредитование корпоративных клиентов, проблемные активы.

Наталья Поясок будет курировать систему риск-менеджмента.

Напомним, временная администрация введена в Белгазпромбанк в связи с возбуждением уголовных дел, подозреваемыми по которым проходит ряд топ-менеджеров Белгазпромбанка.

Экс-глава банка Виктор Бабарико 18 июня также был доставлен в ДФР КГК для дачи показаний.  

 
 
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Возглавила администрацию Надежда Ермакова. Помимо нее, в состав временной администрации вошли еще 7 лиц.
 
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