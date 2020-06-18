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Белгазпромбанк сообщил состав временной администрации
18.06.2020 15:44 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ftime.by
Возглавила администрацию Надежда Ермакова. Помимо нее, в состав временной администрации вошли еще 7 лиц.
Ермакова будет курировать такие сферы, как система риск-менеджмента, внутренний аудит, информационная политика, персонал.
В ведении Галины Тарасовой будут находиться юридические вопросы, секретариат, управление делами, корпоративное управление банком, документационные вопросы.
Дмитрий Дудик назначен ответственным за казначейство, расчёты, в том числе финансовые институты РБ.
Анна Бабицкая будет курировать международные расчёты, корреспондентские отношения с международными финансовыми институтами.
Юрию Деликатному поручены финансовый мониторинг, система внутреннего контроля
Валерий Симонов займется розничными услугами, эквайрингом, процессингом, платёжными системами розничного бизнеса, налично-денежным обращением, кассовыми операциями, инкассацией.
В ведении Александра Русакомского будут корпоративный бизнес, кредитование корпоративных клиентов, проблемные активы.
Наталья Поясок будет курировать систему риск-менеджмента.
Напомним, временная администрация введена в Белгазпромбанк в связи с возбуждением уголовных дел, подозреваемыми по которым проходит ряд топ-менеджеров Белгазпромбанка.
Экс-глава банка Виктор Бабарико 18 июня
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Возглавила администрацию Надежда Ермакова. Помимо нее, в состав временной администрации вошли еще 7 лиц.
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