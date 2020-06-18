«Последний замполит не уйдет, пока жив». История старой дачи, что между Брестской крепостью и польской границей

Источник материала: Tut.by

70-летний брестчанин Виктор Федорович Северин свою дачу любит. Построил он ее 35 лет назад на берегу обводного канала Брестской крепости. 20 соток земли на юге упираются в забор пункта пропуска на белорусско-польской границе, на севере — в дорогу к Холмским воротам Брестской крепости. Не сказать, что все 35 лет дачной жизни были для Виктора Федоровича счастливыми. Скорее наоборот. Земля плохая, вода в канале стоячая, карп не ловится, бобры яблони валят, птицы вишни клюют, пьяницы огороды топчут. Еще и нелегалы шастают. Такой себе дачный отдых. Но Виктор Федорович не жаловался. Благоустраивал участок, разводил кроликов, гонял птиц, бобров, алкашей и нелегалов. Последних сдавал пограничникам. В общем, 35 лет своей жизни отдал этим 20 соткам Виктор Федорович, а в мае получил предписание снести дачу и вернуть городу самовольно занятый еще при Союзе участок. Так что до сентября Виктор Федорович должен своими руками разрушить рай, который треть века создавал.





Дачу Виктора Федоровича можно рассмотреть на снимках со спутника, а вот по документам ее нет — и никогда не было. Участок пенсионера находится между крепостным проездом и республиканским пунктом таможенного оформления «Варшавский мост». Говорят, в 60-е по этой дороге легковушки ездили в Польшу.

На участок Виктор Федорович добирается общественным транспортом. Маршрут у капитана запаса расписан по минутам. Ровно в 9.07 на улице «МОПРа» он садится на автобус № 17. Пять остановок спустя, в 9.18, Виктор Федорович приезжает на улицу Зубачева. Выходит на остановке напротив главного входа в Брестскую крепость и переходит через реку Мухавец по подвесному мосту. Затем пенсионер идет вдоль обводного канала и к 9.40 подходит к перекрестку. Пойдешь налево — выйдешь к накопителю пункта пропуска «Брест», направо — к женскому монастырю. Чтобы попасть на дачу Виктора Федоровича, нужно уйти с асфальта по тропинке в лес. Ориентир — шлагбаум с табличкой: «Стоп! Государственная граница. Вход, въезд запрещен». В 9.45 Виктор Федорович уже у себя в домике, кормит кроликов.





В 10.00 дачник уже сидит на стульчике, курит. За перегородкой копошатся сытые кролики, в обходном канале квакают лягушки, по траве бегают ящерки, а где-то под корягой прячутся ужи. Кто бывал у Виктора Федоровича на даче, тому в живом уголке скучно. Тут открыл дверь сарая — и наслаждайся природой, смотри, вникай, комаров отгоняй. Выдры бегают, лисы бродят, бобры плавают. Если повезет, увидишь, как редкий для наших краев большой крохаль потомство по каналу на спине катает.

— На другом берегу живут лани: один самец и три самки. Я зимой как-то сижу, дверь открыта, вижу — они с вала спускаются отдохнуть. Они меня уже знают, не пугаются. Первым идет самец-красавец с шикарными рогами, а за ним след в след три самочки. Отдыхайте, ребята, мне-то что, — улыбается Виктор Федорович.





«Повырубал все эти лианы, убрал мусор, навел порядок, сделал красоту»

Брестской крепости пенсионер посвятил всю свою жизнь. Попал сюда еще 18-летним пацаном — пришел на службу в артполке. В то время крепость только готовилась стать мемориалом. Вместе с сослуживцами Виктор Федорович участвовал в строительстве главного входа — «Звезды», а позже выносил знамя, чем очень гордится по сей день.

В его юности окрестности мемориала выглядели по-другому. На Госпитальном острове вот, например, располагались дачные грядки. Даже ныне покойный археолог Петр Лысенко рассказывал , что садово-огородная деятельность горожан очень осложняла раскопки древнего «Берестья». Борьбу ученых с дачниками он в шутку называл «помидорной войной».





Виктор Федорович ни с кем не боролся, никому не мешал. Свой участок он тихо занял в 1985 году — «по просьбе старшего офицера».

— Тут раньше были развалины, — обводит рукой пенсионер свой участок. — Были только ступеньки и фундамент. Видно чья-то дача сгорела, ее разобрали, вывезли, а что не смогли — кинули. Все вокруг было заросшее. Сюда мусор сваливали. Тогдашний начальник штаба Федор Федорович Потанин указал мне на заброшенный участок и сказал: «На нашей границе не хмызняки должны расти, а цветы и сады. Ты же любишь огороды — возьми». А для меня-то это святое место. Вся жизнь тут прошла. Тут мой дед служил еще в царской армии. Я и взял. С погранотрядом поговорил, они мне устно добро дали. Я потихоньку это все осваивал. Повырубал все эти лианы, убрал мусор, навел порядок, сделал красоту.



Зять Виктора Федоровича Павел Пикуль помогает тестю следить за хозяйством

Виктор Федорович привел участок в порядок, засадил огород, возвел на старом фундаменте сарай, а в обводном канале сделал крытый загон для уток. Правда, птиц пенсионер разводил недолго. С ними, говорит, мороки было много, и лисы их душили. Кролики оказались куда удобнее в быту: сидят, молчат, мех ценный, мясо диетическое, да и траву едят, которой тут завались.





Так и жил Виктор Федорович в гармонии с природой, самим собой и пограничниками. Пенсионер присматривал за родными рубежами и обо всех «подозрительных элементах» исправно докладывал на заставу.

— Как-то один нелегал решил, что за моим забором уже Польша и прыгнул ко мне в огород, — смеется пенсионер.

Когда на даче не было Виктора Федоровича, вахту по кроликам, огороду и нелегалам нес его зять Павел Пикуль.

— Два года назад вижу в лесу кто-то идет. Присмотрелся — чернокожие. Они к границе подошли, камеры увидели — и по болоту побежали. Позвонил я погранцам, они с собакой пришли, задержали, — рассказывает Павел.

«Последний замполит из крепости не уйдет, пока жив»

Участок под дачу Виктор Федорович занял, конечно, без согласования с местными властями. По словам пенсионера, в свое время он пытался его узаконить, но ему сказали сначала все построить, сделать проект, а потом «все согласуют». Шло время, брестчанин благоустраивал землю, а власти менялись. Тех, кто обещал помочь с согласованием, сменили те, кто ничего ему не обещал. Потом тех сменили другие. Сколько начальников и главных специалистов горисполкома сменилось за три десятка лет, Виктор Федорович и сам не знает, но документы он так и не сделал. Казалось, никому они уже и не нужны.

— А в мае 2018 года пришли какие-то девчата из горисполкома. Отфотографировали все и прислали мне письмо: если самострой не снесу, то на меня в суд подадут, — объясняет пенсионер.





На Виктора Федоровича составили протокол за самовольное занятие земельного участка. В ответ пенсионер написал эмоциональное обращение городским властям. В своем письме он указал, что участок занял, так как «не мог смотреть на то, как историческое место превращалось в свалку».

«В этом небольшом уголке обитает много диких животных: енотовидная собака, лисы, кабаны, сони, дикие козы, коты. Я их подкармливаю. Специально заготовил сено, чтобы облегчить им зимовку. Много было проверяющих организаций, но все сказали: „Молодец, мужик, работай на земле, облагораживай ее! Эта земля ничейная, городу до нее дела нет“. Моими усилиями наведен порядок на этом клочке земли, я старался к 1000-летию Бреста, обустроил парк — экологический уголок для диких животных. Была здесь большая антисанитария, я, что мог, убрал. Сейчас красиво пройти и полюбоваться», — написал горисполкому Виктор Федорович.

Письмо закончил по-военному пафосно:

«Последний замполит из крепости не уйдет, пока жив».





В мае 2018 года суд Ленинского района Бреста признал Виктора Федоровича виновным в самовольном занятии участка, но освободил от ответственности в виду малозначительности преступления.

Осенью 2018 года на пенсионера вновь составили протокол. На этот раз — за самовольное строительство. Это административное дело суд прекратил за истечением трехлетнего срока давности.





«А кроликов куда?»

Полтора следующих года Виктора Федоровича не трогали, а 30 мая 2020-го ему пришло очередное письмо из горисполкома. Его предупредили, что земля, на которой стоит его дача, по генплану является частью природного парка. Поэтому до 1 сентября пенсионер должен снести все постройки и вернуть самовольно занятый участок городу. Если не выполнит требование, землю за него очистит дорожно-эксплуатационное предприятие.

В ответ Виктор Федорович написал в горисполком еще одно письмо. На этот раз менее эмоциональное:

«Я хотел узаконить участок, но мне сказали возвести забор из сетки от диких свиней. В марте 2020 года я сделал сетчатый современный забор, навел порядок. Закрыт проход для нарушителей границы. 30 мая 2020 года получил письменное уведомление о сносе построек к 1 сентября. 35 лет труда уничтожить?! Урожай и стройматериалы разворуют, а кроликов куда? Кустарники и молодые деревья рано пересаживать. Прошу перенести срок освобождения земельного участка до 1 декабря, так как необходимо передать кроликов в приют для животных, убрать стройматериалы и сетку».





Ответа на свое обращение пенсионер пока не получил. Если откажут, намерен идти на прием к помощнику президента по Брестской области. Не поможет и он — напишет, говорит, президенту.

— Я хочу, чтобы как-то узаконили это все. Президент ведь говорит наводить порядок на земле, а мне твердят: «Самозахват!». Ну на год-два еще можно захватить, но не на 35 лет же, — вздыхает брестчанин.





«Уйду я отсюда — через два года здесь будут заросли»

В горисполкоме к переживаниям Виктора Федоровича относятся с пониманием, но закон есть закон. По факту, сейчас на территории города есть самострой. А если где-то есть что-то, чего быть не должно, то кто-то к этому чему-то обязан принять меры.

Согласно Гражданскому кодексу, при самовольном строительстве местные власти принимают решение о возврате самовольно занятого земельного участка и сносе самовольных построек.

— К нам поступило решение от облисполкома о наведении порядка. Мы выехали на место, зафиксировали факт: на земле, которая не принадлежит гражданину, незаконно построено сооружение. Строения, самовольно построенные не на своей территории, однозначно подлежат сносу. Поэтому здесь мы даже не можем ему что-то предложить или чем-то помочь, — объяснил главный архитектор Бреста Николай Власюк.





Виктор Федорович не отрицает: все по закону, претензии обоснованы. Но и сдаться без боя капитан запаса не может:

— Ну как бросить просто так 35 лет труда? Уйду я отсюда — через два года здесь будут заросли. Кто тут косить будет? Мне не столько урожая и кроликов жалко — у меня за это место душа болит.

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