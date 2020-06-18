Представлены обновленные седан и универсал Mercedes-AMG E 63

Источник материала: Tut.by

Дебют модернизированного E-класса состоялся еще весной, а теперь Mercedes-AMG, дождавшись недавней премьеры главного конкурента BMW M5 , показала обновленные топовые версии седана и универсала E 63 на пару с более «экстремальным» вариантом E 63 S.





Изменения во внешности «заряженного» семейства практически такие же, что и у базовых седана и универсала E-класса. Машины обрели новую полностью диодную светотехнику, передний бампер новой формы, заходящие на крышку багажника двухсекционные задние фонари, а от дореформенного E 63 обновленные варианты отличаются укрупненным центральных воздухозаборником, расширенными на 27 мм колесными арками и новой облицовкой решетки радиатора с двенадцатью вертикальными ламелями.





Вслед за базовым E-классов AMG-версии обрели новый руль в двойными спицами и расположенными на них панелями управления различными функциями и новой мультимедиа-системой MBUX, экран которой вместе с дисплеем для виртуальных приборов располагается под общим внешним стеклом. В стандартном E 63 диагональ каждого из дисплеев насчитывает 10,25 дюйма, в салоне же E 63 S на серийной основе устанавливаются дисплеи с диагональю 12,25 дюйма.





Силовой агрегат остался прежним. У стандартного седана и универсала E 63 4-литровый битурбо-V8 развивает 571 л.с. и 750 Нм крутящего момента, а у S-версии 612 л.с. и 850 Нм. В трансмиссии — 9-ступенчатый «автомат» и полный привод.





У E 63 S в настройках ездовой электроники сохранен заднеприводный режим (drift mode), который активируется вместе с отключением системы стабилизации. Самая динамичная S-версия по-прежнему набирает первую «сотню» за 3,4 секунды (универсалу требуется на 0,1 секунды больше), максимальная скорость по умолчанию ограничена на отметке 300 км/ч (290 км/ч для универсала).





В европейской продаже обновленные E 63 и E 63 S появятся летом, цен в Mercedes пока не озвучили.