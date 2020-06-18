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Лукашенко рассказал, какие запреты и ограничения должны остаться в административном законодательстве

18.06.2020 16:16 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: president.gov.by

18 июня на совещании по проектам кодексов об административной ответственности президент выразил надежду, что в обновленном виде они заработают уже с начала следующего года.

Над поправками в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях уже полгода работает межведомственная комиссия под руководством замглавы Администрации президента Ольги Чуприс. 18 июня на совещании у Лукашенко снова рассматривалась тема предлагаемых поправок в эти документы.

Президент выразил надежду, что новые кодексы заработают уже с начала будущего года. При этом аналогичная работа должна быть проведена в сфере уголовного законодательства.

"Запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы: если есть риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций", - полагает президент. "Не нужно цепляться к людям по мелочам, - заявил Лукашенко. - Зачем штрафовать пожилую женщину, которая у дороги продает, например, ведро яблок или картошки с собственного огорода? Лучше будет, если мы везде (хотя трудно сказать, где их только нет) организуем мини-рынки, поставим прилавки возле деревень или в людных местах. А в остальном - нам просто не нужно мешать людям жить и работать".

Президент подчеркнул, что подобная работа в стране уже ведется, она началась три года назад в рамках либерализации бизнес-климата. " Постоянно надо думать, как работать с людьми. Правовые нормы должны помогать, а не мешать жить", - считает глава государства.

В качестве примера Александр Лукашенко привел балльную систему, предложенную ГАИ. "Может, она и неплохая. Во многих странах прижилась. Но когда мы изучили общественное мнение, то этой системе в Беларуси пока нет доверия", - сказал он.

Президент напомнил, что данная тема уже обсуждалась в декабре 2019 года и тогда был выявлен ряд системных недостатков. "Я уже приводил конкретные цифры. Только за пять лет у нас зарегистрировано чуть ли не 16 млн нарушений, за которые к ответственности привлечены более 3 млн человек. Такое положение дел стало следствием ненадлежащей правоприменительной практики отдельных ведомств и излишней репрессивности административного законодательства", - добавил Александр Лукашенко.

Для того чтобы изменить ситуацию президент давал соответствующие поручения, в том числе по поводу увеличения скоростного режима, оптимизации размещения средств фото- и видеофиксации, усиления профилактической работы с населением.

 
 
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18 июня на совещании по проектам кодексов об административной ответственности президент выразил надежду, что в обновленном виде они заработают уже с начала...
 
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