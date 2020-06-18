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Более 15,5 тыс. абитуриентов прошли репетиционное тестирование онлайн на сайте РИКЗ

18.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Более 15,5 тыс. абитуриентов прошли репетиционное тестирование онлайн на сайте РИКЗ

Более 15,5 тыс. абитуриентов прошли репетиционное тестирование онлайн на сайте РИКЗ. Об этом сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА заявила заместитель директора Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович.

«У нас есть традиционная форма подготовки к ЦТ — это репетиционное тестирование, которое у нас осуществляется в течении всего года и проходит в три этапа. Но в этом году мы ввели еще новую форму — это репетиционное тестирование онлайн. Начало оно функционировать с мая и пользуется достаточно большой популярностью у ребят. Этой функцией воспользовалось уже свыше 15,5 тыс. человек», — рассказала Наталья Вайтехович.
 
Более 15,5 тыс. абитуриентов прошли репетиционное тестирование онлайн на сайте РИКЗ
 
Несмотря на изменение формы, абитуриентам услуга предоставляется в полном объеме. «Сюда входит прохождение варианта теста в контрольном режиме. Затем абитуриент получает свой результат и полный разбор всех заданий теста, — отметила замдиректора. — Такая форма подготовки позволяет абитуриенту не только поработать с предметной областью, но и с технической составляющей ЦТ — это заполнение бланка ответа. В режиме, когда время прохождения теста ограничено, этот навык играет большое значение».
 

 
 
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Более 15,5 тыс. абитуриентов прошли репетиционное тестирование онлайн на сайте РИКЗ. Об этом сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА заявила заместитель...
 
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