После ливня машину затопило? Как компенсировать убытки

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Гость программы « Новое утро» на РТР-Беларусь – юрист – Андрей Костюкевич.

В последние годы в Минске часто проходят сильные ливни. И многие автомобили пострадали из-за этого, так как ливнёвка не справлялась со своей функцией. Как компенсировать убытки, если машину затопило?





Андрей Костюкевич, юрист:

Дорогие транспортные средства, конечно, нужно страховать. Если мы не застраховали, то на Немиге не парковать, если тучки надвигаются.