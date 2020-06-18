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После ливня машину затопило? Как компенсировать убытки
Источник материала: СТВ
Гость программы
В последние годы в Минске часто проходят сильные ливни. И многие автомобили пострадали из-за этого, так как ливнёвка не справлялась со своей функцией. Как компенсировать убытки, если машину затопило?
Андрей Костюкевич, юрист:
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – юрист – Андрей Костюкевич. В последние годы в Минске часто проходят сильные ливни. И многие автомобили...
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