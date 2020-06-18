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После ливня машину затопило? Как компенсировать убытки

18.06.2020 16:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – юрист – Андрей Костюкевич.

В последние годы в Минске часто проходят сильные ливни. И многие автомобили пострадали из-за этого, так как ливнёвка не справлялась со своей функцией. Как компенсировать убытки, если машину затопило?

После ливня машину затопило? Как компенсировать убытки

Андрей Костюкевич, юрист:
Дорогие транспортные средства, конечно, нужно страховать. Если мы не застраховали, то на Немиге не парковать, если тучки надвигаются.

Люди в материале: Андрей Костюкевич

 
Теги: Минск
 
 
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – юрист – Андрей Костюкевич. В последние годы в Минске часто проходят сильные ливни. И многие автомобили...
 
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