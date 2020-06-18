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В Японии создали блокнот, который можно есть

18.06.2020 16:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Японии создали блокнот, который можно есть

В Японии придумали блокнот, который можно съесть. Главное назначение изобретения – подавления голодного урчания в животе. Об этом сообщает Sora24.



Блокнот подготовила компания Ogiri Printing и назвала его Kamihime, что означает «бумажная принцесса».


Производитель советует: если проголодались, а живот начал бурчать, то сразу открываете блокнот – он издает звуки. Чтобы утолить чувство голода, можно вырвать страницы и съесть их. Они изготовлены из переработанной бумаги. Чтобы их было вкуснее есть, компания советует воспользоваться фирменной ручкой – необходимо что-нибудь написать. Чернила имеют кофейный вкус.


Фото: Sora24

 

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В Японии придумали блокнот, который можно съесть. Главное назначение изобретения – подавления голодного урчания в животе. Об этом сообщает Sora24. Блокнот...
 
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