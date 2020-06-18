Шок! Дальнобой вез через границу 1(!) грамм марихуаны – ему грозит до семи лет









Попытку незаконно привезти в Беларусь опасный наркотик пресекли в пункте пропуска "Брузги" – водитель грузовика пытался провезти через границу пакетик с марихуаной.





Как сообщили в Гродненской региональной таможне, запрещенное вещество обнаружили у 27-летнего жителя Гродненской области, который пересекал белорусско-польскую границу в качестве водителя грузового авто.





Во время таможенного контроля среди личных вещей в кармане шорт гродненца обнаружили вещество растительного происхождения зеленого и коричневого цвета с семенами, которое хранилось в полиэтиленовом пакете.





Экспертиза установила, что изъятое у водителя грузовика вещество является марихуаной. Его вес в высушенном состоянии составил в районе одного грамма.





В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238-1 Уголовного кодекса Беларуси за незаконное перемещение наркотика через таможенную границу ЕАЭС.





Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком от трех до семи лет со штрафом или без него. Материалы дела передали в Следственный комитет.