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Швейцарские ученые собрали самый маленький в мире двигатель
Источник материала: ОНТ
Швейцарские ученые смогли собрать двигатель из 16 атомов. Статья о разработке была
Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) и Швейцарских национальных лабораторий материаловедения (EMPA) создали мотор, состоящий из статора (12 недвижимых атомов, по шесть палладия и галлия) и ротора (движимая часть из четырех атомов ацетилена).
Если мотор будет снабжен электричеством, то ротор в 99% случаев начнет вращаться строго в одном направлении.
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Швейцарские ученые смогли собрать двигатель из 16 атомов. Статья о разработке была опубликована в журнале PNAS. Исследователи из Федеральной политехнической школы...
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