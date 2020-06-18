Швейцарские ученые собрали самый маленький в мире двигатель

Источник материала: ОНТ

Швейцарские ученые смогли собрать двигатель из 16 атомов. Статья о разработке была опубликована в журнале PNAS.

Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) и Швейцарских национальных лабораторий материаловедения (EMPA) создали мотор, состоящий из статора (12 недвижимых атомов, по шесть палладия и галлия) и ротора (движимая часть из четырех атомов ацетилена).



Вращение может происходить в случайном направлении, а скорость зависит от температуры окружающей среды. Уточняется, что при комнатной температуре самый маленький двигатель в мире осуществляет несколько миллионов оборотов за секунду.

Если мотор будет снабжен электричеством, то ротор в 99% случаев начнет вращаться строго в одном направлении.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram