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Швейцарские ученые собрали самый маленький в мире двигатель

18.06.2020 16:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Швейцарские ученые собрали самый маленький в мире двигатель

Швейцарские ученые смогли собрать двигатель из 16 атомов. Статья о разработке была опубликована в журнале PNAS.

Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) и Швейцарских национальных лабораторий материаловедения (EMPA) создали мотор, состоящий из статора (12 недвижимых атомов, по шесть палладия и галлия) и ротора (движимая часть из четырех атомов ацетилена).


Вращение может происходить в случайном направлении, а скорость зависит от температуры окружающей среды. Уточняется, что при комнатной температуре самый маленький двигатель в мире осуществляет несколько миллионов оборотов за секунду.

Если мотор будет снабжен электричеством, то ротор в 99% случаев начнет вращаться строго в одном направлении.

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Швейцарские ученые смогли собрать двигатель из 16 атомов. Статья о разработке была опубликована в журнале PNAS. Исследователи из Федеральной политехнической школы...
 
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