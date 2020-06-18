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Пограничники нового пополнения приняли Военную присягу

18.06.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Торжественные церемонии в этот день прошли практически во всех пограничных воинских частях. На строевом плацу группы материально-технического обеспечения в Дзержинске в ней приняли участие более 40 военнослужащих.

Через несколько недель они пополнят ряды воинского коллектива Мозырского пограничного отряда. В этом году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации на мероприятии не присутствовали близкие и друзья молодых ребят.

Председатель Госпогранкомитета генерал-майор Анатолий Лаппо в своем выступлении отметил, что глубоко символично, что Военная присяга принимается в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Белорусский народ помнит и чтит память тех, кто сражался за свободу и независимость Отечества. Молодому поколению защитников есть с кого брать пример и на кого равняться. И сегодня они уже берут на себя ответственность за защиту белорусского народа, за безопасность государства и нерушимость его границ", - сказал руководитель пограничного ведомства.

После принятия присяги состоялся традиционный митинг. Завершилась церемония прохождением торжественным маршем.
 
 
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