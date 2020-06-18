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В Миорах представитель Администрации Президента выслушал обращения граждан

18.06.2020 16:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Миорах представитель Администрации Президента выслушал обращения граждан

Следующий ураган может стать последним. В Миорах жители Почтового переулка опасаются, что старая липа не выдержит еще одного порыва ветра и рухнет на соседние участки.  

Дерево растёт на заброшенном участке. Сосед не появлялся дома уже несколько лет, а липа стала постепенно высыхать. Со своей проблемой жители обратились на прямую линию, и уже через несколько часов на место выехали сотрудники райисполкома. Проблема будет решена в течение нескольких дней. Дороги, земельные вопросы, длительный спор с банком. С самыми разными вопросами сельчане сегодня обращались к представителю Администрации Президента.   

По телефону или лично выслушали всех. И даже когда приёмное время вышло, ожидали полчаса, а вдруг кто-то опаздывает. Практика прямого общения будет продолжена. Завтра обращения по телефону и лично в Слониме будет принимать начальник главного государственно-правового управления Евгений Коваленко.


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Следующий ураган может стать последним. В Миорах жители Почтового переулка опасаются, что старая липа не выдержит еще одного порыва ветра и рухнет на соседние...
 
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