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«Практически всю четвёртую четверть вообще не виделись». Как учителя помогают выпускникам в подготовке в ЦТ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские вузы в 2020 году готовы принять более 55 тысяч студентов, сообщили в программе Новости «24 часа». Цифра несколько выше, чем в 2019-м. Подать документы можно в полсотни университетов и институтов.
18 июня прошло первое заседание государственной комиссии по контролю за вступительными испытаниями.
Первый этап вступительной кампании – централизованное тестирование. У выпускников есть еще несколько дней на подготовку. В помощь и школьные учителя. Например, в 33-й минской гимназии проходят консультации. Для ребят, которые в условиях пандемии четвертую четверть провели на дистанционном обучении, это хорошая возможность подтянуть программу.
Александр Берестовский, выпускник гимназии № 33 Минска:
Мы практически всю четвертую четверть вообще не виделись с учителями, не ходили в школу, и все обучение перешло к нам на дом. Хотелось побольше времени провести со своими друзьями в школе последние эти дни.
Дмитрий Калинов, выпускник гимназии № 33 Минска:
Напомним, график проведения ЦТ в 2020 году сместился на более позднее время. Первый тест по белорусскому языку абитуриенты напишут 25 июня.
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«Практически всю четвёртую четверть вообще не виделись». Как учителя помогают выпускникам в подготовке в ЦТ
Новости Беларуси. Белорусские вузы в 2020 году готовы принять более 55 тысяч студентов, сообщили в программе Новости «24 часа». Цифра несколько выше, чем в 2019-м. Подать...
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