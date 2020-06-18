Гомельское областное управление Департамента государственной инспекции труда информирует о происшедшем несчастном случае со смертельным исходом

Источник материала: Mlife



Около 15.00 часов при переходе по незакрепленному и не огражденному перильным ограждением мостику между установленными секциями лесов, упал каменщик ООО "Никова" Литвинчук С.В., 1983 года рождения.



Была вызвана скорая медицинская помощь, прибывшие медработники после проведения реанимационных действий, констатировали смерть Литвинчука С.В.



Предполагаемая причина несчастного случая - эксплуатация незакрепленного и не огражденного переходного мостика.



В целях недопущения случаев производственного травматизма, а также нарушений требований охраны труда, трудовой и производственной дисциплины при производстве строительных и строительно-монтажных работ Гомельское областное управление Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь предлагает потребовать от руководителей подчиненных (расположенных на подведомственной территории) организаций, выполняющим указанные работы:



1. Обеспечить выполнение строительных и строительно-монтажных работ в строгом соответствии с требованиями нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов.

2. Организовать безопасную эксплуатацию оборудования, механизмов, инструментов и приспособлений, рабочие места в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов по охране труда.

3. Обеспечивать работников полагающимися им по установленным нормам средствами индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающими безопасность труда.

4. Отстранять от выполнения работ работников, не использующих средства индивидуальной защиты, обеспечивающих безопасность труда.

5. Не допускать к работе (отстранять от работы) в соответствующий день (смену) работника появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, повышать спрос с работников за допускаемые нарушения.

6. Принимать жесткие меры к должностным лицам и работникам, нарушающим трудовую и производственную дисциплину при производстве работ.

7. при эксплуатации лесов допускать их к эксплуатации (высотой до 4-х метров) мастером, прорабом, выше 4-х метров комиссионно с составлением акта, утверждаемого главным инженером организации и ежедневно контролировать их состояние и соответствие требованиям безопасности;

8. обеспечить закрепление деревянных щитов на поперечинах лесов;

9. обеспечить выполнение мер по предупреждению падения с высоты, способов безопасного перехода с одного рабочего места на другое;

обеспечить переходы между секциями лесов переходными мостиками с соответствующим ограждением, а там, где это невозможно, применять предохранительные пояса, страховочные канаты.

10. провести внеплановый инструктаж по охране труда с работниками, выполняющими работы со средств подмащивания



