Telegram разблокируют в России

Источник материала: ОНТ

В России не будут приниматься меры для блокировки мессенджера Telegram, сообщает БЕЛТА.

Снятие требований по ограничению доступа к мессенджеру согласовано с Генеральной прокуратурой РФ, информирует пресс-служба Роскомнадзора.

Также в ведомстве пояснили, что такое решение принято из-за того, что основатель мессенджера Павел Дуров выразил готовность противодействовать экстремизму и терроризму.

Напомним, в России Telegram блокируют с апреля 2018 года из-за отказа компании передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей, которые подозреваются в причастности к террористическим организациям. Однако мессенджер продолжает работать, им пользуются в том числе органы государственной власти.

Фото: «РИА Новости»

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