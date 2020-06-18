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Telegram разблокируют в России
Источник материала: ОНТ
В России не будут приниматься меры для блокировки мессенджера Telegram,
Снятие требований по ограничению доступа к мессенджеру согласовано с Генеральной прокуратурой РФ, информирует пресс-служба Роскомнадзора.
Также в ведомстве пояснили, что такое решение принято из-за того, что основатель мессенджера Павел Дуров выразил готовность противодействовать экстремизму и терроризму.
Напомним, в России Telegram блокируют с апреля 2018 года из-за отказа компании передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей, которые подозреваются в причастности к террористическим организациям. Однако мессенджер продолжает работать, им пользуются в том числе органы государственной власти.
Фото: «РИА Новости»
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В России не будут приниматься меры для блокировки мессенджера Telegram, сообщает БЕЛТА. Снятие требований по ограничению доступа к мессенджеру согласовано с...
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