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В Портленде автомобиль протаранил толпу демонстрантов и скрылся

18.06.2020 17:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Трагический инцидент произошел на акции протеста в американском Портленде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Портленде автомобиль протаранил толпу демонстрантов и скрылся

Автомобиль на огромной скорости протаранил толпу демонстрантов, после чего скрылся. В результате происшествия травмы получили три человека. Пострадавших госпитализировали.

Считают, что власти их не защищают. В США массово увольняются правоохранители

В Портленде автомобиль протаранил толпу демонстрантов и скрылся

Позже полиции удалось выйти на след подозреваемого. Мужчину задержали. Мотивы злоумышленника устанавливаются.

В Портленде автомобиль протаранил толпу демонстрантов и скрылся

По всем Соединенным Штатам продолжаются демонстрации против полицейского насилия и расизма, которые зачастую заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В Сиэтле активисты удерживают в своих руках мэрию и прилежащие административные здания. Чтобы положить конец беспределу, Дональд Трамп требует ввести в город армию.

Люди в материале: Дональд Трамп

 
 
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Новости США. Трагический инцидент произошел на акции протеста в американском Портленде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автомобиль на огромной...
 
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