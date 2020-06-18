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Соавтор «Рика и Морти» создаст новый комедийный мультсериал для взрослых

18.06.2020 17:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Создатель мультсериала «Рик и Морти» Дэн Хармон создаст комедийный сериал для Fox Entertainment. Об этом пишет Deadline.


Издание пишет, что Дэн Хармон создаст комедийный анимационный сериал, премьера которого состоится в Сети весной 2022 года. Президент Fox Entertainment Group Майкл Торн так прокомментировал сотрудничество с Хармоном:

— До вступления в ряды команды Fox я был независимым продюсером, который мог работать с Дэном над одним из моих самых первых проектов. Его исключительный голос и убежденность в том, что он всегда может преподнести что-то неожиданное в рассказываемых им историях, помогли мне понять, что он — особенный талант.

Этим сериалом Fox Entertainment дополнит свою сетку мультипликационных сериалов для взрослой аудитории. Помимо «Симпсонов», «Гриффинов» и «Закусочной Боба» студия выпустила «Благословите Хартов» и «Дунканвилль».

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Создатель мультсериала «Рик и Морти» Дэн Хармон создаст комедийный сериал для Fox Entertainment. Об этом пишет Deadline.
 
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