Беларусь предлагает отменить разрешения на грузоперевозки на пространстве Нового шелкового пути

Источник материала: Вороновская газета





Беларусь предлагает отменить разрешения на международные автомобильные перевозки на пространстве Нового шелкового пути. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на международной видеоконференции в рамках инициативы «Пояс и путь», сообщает корреспондент БЕЛТА.

«Мы должны отменить систему разрешений на международные автомобильные перевозки. Это послужит дополнительным стимулом для развития транспортно-логистической деятельности», — отметил Владимир Макей.

По мнению белорусской стороны, странам также необходимо сформировать цифровые транспортные коридоры, особенно между Китаем и Европой.

«Внедрение современных спутниковых навигационных пломб позволяет избежать излишних таможенных и других процедур и сократить сроки доставки товаров на 4-5 дней», — обратил внимание министр.

Владимир Макей считает, что инфраструктура стран в рамках инициативы «Пояс и путь» должна быть более взаимосвязанной. «Нам необходимо дополнительно развивать приграничные станции, автомобильные и железные дороги, мосты и мультимодальные транспортные узлы. Взаимосвязанная инфраструктура является ключевым элементом развития через сотрудничество», — добавил он.

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