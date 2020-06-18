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Беларусь предлагает отменить разрешения на грузоперевозки на пространстве Нового шелкового пути

18.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Беларусь предлагает отменить разрешения на грузоперевозки на пространстве Нового шелкового пути

 Беларусь предлагает отменить разрешения на международные автомобильные перевозки на пространстве Нового шелкового пути. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на международной видеоконференции в рамках инициативы «Пояс и путь», сообщает корреспондент БЕЛТА.

«Мы должны отменить систему разрешений на международные автомобильные перевозки. Это послужит дополнительным стимулом для развития транспортно-логистической деятельности», — отметил Владимир Макей.

По мнению белорусской стороны, странам также необходимо сформировать цифровые транспортные коридоры, особенно между Китаем и Европой.

«Внедрение современных спутниковых навигационных пломб позволяет избежать излишних таможенных и других процедур и сократить сроки доставки товаров на 4-5 дней», — обратил внимание министр.

Владимир Макей считает, что инфраструктура стран в рамках инициативы «Пояс и путь» должна быть более взаимосвязанной. «Нам необходимо дополнительно развивать приграничные станции, автомобильные и железные дороги, мосты и мультимодальные транспортные узлы. Взаимосвязанная инфраструктура является ключевым элементом развития через сотрудничество», — добавил он.

https://www.belta.by/

 
 
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 Беларусь предлагает отменить разрешения на международные автомобильные перевозки на пространстве Нового шелкового пути. Об этом министр иностранных дел...
 
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