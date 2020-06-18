КГК: Виктор Бабарико задержан. Его обвиняют в отмывании $430 млн через латвийский банк

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– Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов, – рассказал Иван Тертель.

Глава КГК уточнил. что ведется работа по ряду направлений. Первое – махинации с векселями на сумму свыше $60 млн, в результате которых на зарубежные счета в подконтрольные структуры членами преступной группы выведена крупная сумма валюты.

– Кроме того, нами установлены «отмывочные» схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры, — заявил Иван Тертель.

По данным КГК, одной из таких структур являлся латвийский банк ABLV.

– Согласно данным, которые мы получили от наших латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше 430 млн долларов США,– сказал глава КГК.



Также по словам Ивана Тертеля задокументированы многочисленные факты получения взяток должностными лицами банка за предоставление кредитов предпринимателям и лицам с плохой кредитной историей.

– Установлена также причастность ряда должностных лиц к организации схем, связанных с фактическим принуждением граждан в получении кредитов на свое имя с последующей передачей ими денежных средств и обеспечением этими средствами граждан за проценты,– добавил Тертель.

Напомним, уголовное дело в отношении руководства Белгазпромбанка было возбуждено после активного участия Виктора Бабарико (бывший председатель правления Белгазпромбанка) в кампании по сбору подписей за выдвижение себя в кандидаты в президенты Беларуси на выборах 9 августа 2020 года. Он сумел собрать более 300 тыс подписей и активно критиковал действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.