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«Таких иконостасов, наверное, нет в Беларуси. Потому что все эти работы выполнены на лазере»
Источник материала: СТВ
Корреспонденты проекта СТВ
Разработка заняла у Валерия Филановича 2 года. Его мастерская славится на всю округу. Разработки любой сложности –широкоформатная рекламная печать, лазерная и 3D-резка – в глубинке.
Родители Валерия были знаменитыми портными среди местных в Хоромске: одевали первых красавиц – искусные кожаные изделия, меховые шапки. От них к сыну передалось умение мастерить.
Писал, фотографировал, а в 80-ые возглавил даже местный Дом культуры, а потом в художнике проснулся предпринимательский азарт. Авантюра обернулась в успешный семейный бизнес. В здании – бывшем сельсовете, когда его получил Валерий, протекала кровля, сквозили окна. Сегодня каждый сантиметр – полезная площадь.
Валерий Филанович:
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