ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Таких иконостасов, наверное, нет в Беларуси. Потому что все эти работы выполнены на лазере»

18.06.2020 18:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Корреспонденты проекта СТВ «Специальный репортаж» отправились в Федоры – первый агрогородок в Столинском районе Брестской области. Своей церкви населенный пункт не имел. Пять лет понадобилось на строительство – средства вкладывал каждый сельчанин: от механизатора до руководителя. Усилия не оказались напрасными.

«Таких иконостасов, наверное, нет в Беларуси. Потому что все эти работы выполнены на лазере»

Валерий Филанович, предприниматель, художник:
Таких иконостасов, наверное, нет в Беларуси. Я, во всяком случае, не встречал, потому что все эти работы выполнены на лазере, а все детали и композиционное расположение разработаны нашими дизайнерами.

«Таких иконостасов, наверное, нет в Беларуси. Потому что все эти работы выполнены на лазере»

«Таких иконостасов, наверное, нет в Беларуси. Потому что все эти работы выполнены на лазере»

«Таких иконостасов, наверное, нет в Беларуси. Потому что все эти работы выполнены на лазере»

Разработка заняла у Валерия Филановича 2 года. Его мастерская славится на всю округу. Разработки любой сложности –широкоформатная рекламная печать, лазерная и 3D-резка – в глубинке.

«Таких иконостасов, наверное, нет в Беларуси. Потому что все эти работы выполнены на лазере»

Валерий Филанович:
Набирается программа на компьютере, дизайнеры составляют вещь или изделие. Это может быть шильда, табличка, вырезка. И дальше станок выполняет резьбы с помощью высокооборотистого шпинделя.

«Таких иконостасов, наверное, нет в Беларуси. Потому что все эти работы выполнены на лазере»

Родители Валерия были знаменитыми портными среди местных в Хоромске: одевали первых красавиц – искусные кожаные изделия, меховые шапки. От них к сыну передалось умение мастерить.

«Таких иконостасов, наверное, нет в Беларуси. Потому что все эти работы выполнены на лазере»

Валерий Филанович:
В детстве у батьки брал нож сапожницкий острый-острый, и я им первую резьбу делал – сапожницкий нож. А дальше – карандаши, краски… Само собой все пошло.

«Таких иконостасов, наверное, нет в Беларуси. Потому что все эти работы выполнены на лазере»

Писал, фотографировал, а в 80-ые возглавил даже местный Дом культуры, а потом в художнике проснулся предпринимательский азарт. Авантюра обернулась в успешный семейный бизнес. В здании – бывшем сельсовете, когда его получил Валерий, протекала кровля, сквозили окна. Сегодня каждый сантиметр – полезная площадь.

«Таких иконостасов, наверное, нет в Беларуси. Потому что все эти работы выполнены на лазере»

Виктор Войцехович, житель деревни Галево, Пинский район:
Не мог мимо проехать. Мы тут в Ласицке дома строим для многодетных. Еду посмотреть и заехал. В прошлый раз заехал – заказал табличку. Сейчас – забрать.

«Таких иконостасов, наверное, нет в Беларуси. Потому что все эти работы выполнены на лазере»
«Таких иконостасов, наверное, нет в Беларуси. Потому что все эти работы выполнены на лазере»

Валерий Филанович:
При помощи Интернета, при помощи Вайбера, электронных адресов можно передать любую информацию. И включить наш печатающий плоттер на расстоянии, из дома и смотреть, как он работает. Возможности сегодня есть – но надо знать их. Я думаю, не важно, где бизнес находится, важно, что он предлагает.

Люди в материале: Валерий Филанович, Кристина Протосовицкая

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корреспонденты проекта СТВ «Специальный репортаж» отправились в Федоры – первый агрогородок в Столинском районе Брестской области. Своей церкви населенный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 100 тысяч пассажиров Гродно и Гомеля купили талон через приложение «Оплати»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика