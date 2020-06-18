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Названы самые коррумпированные регионы России
18.06.2020 18:56 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: amp.politeka.net
Уровень коррупции в России растет. Так, число выявленных преступлений, связанных с откатами в сфере госзакупок, увеличился на 74%.
Чаще всего коррупционные преступления выявляются при освоении бюджетных денег, организации торгов, управлении имуществом, контрольно-ревизионной и правоохранительной деятельности, сообщает
В прошлом году уровень коррупционной преступности в 2019 году составил 21,1 правонарушения на 100 тыс. человек по сравнению с показателем 20,8 годом ранее.
Количество коррупционных преступлений в России растет второй год подряд. Уровень преступлений, связанных с откатами в сфере госзакупок, подскочил на 74%. Число преступлений, совершенных преступными группами, выросло на 17%.
В прошлом году у чиновников изъяли имущество, неподтвержденное доходами, на сумму более 20 млрд руб. Это почти в 70 раз больше, чем в 2018-м, когда сумма составила 311 млн руб.
Всего в 2019 году в России выявили 235 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства.
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Уровень коррупции в России растет. Так, число выявленных преступлений, связанных с откатами в сфере госзакупок, увеличился на 74%.
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