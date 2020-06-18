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Названы самые коррумпированные регионы России

18.06.2020 18:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: amp.politeka.net

Уровень коррупции в России растет. Так, число выявленных преступлений, связанных с откатами в сфере госзакупок, увеличился на 74%.

Чаще всего коррупционные преступления выявляются при освоении бюджетных денег, организации торгов, управлении имуществом, контрольно-ревизионной и правоохранительной деятельности, сообщает РБК со ссылкой на российскую генпрокуратуру. Коррумпированной остается также сфера ЖКХ.

В прошлом году уровень коррупционной преступности в 2019 году составил 21,1 правонарушения на 100 тыс. человек по сравнению с показателем 20,8 годом ранее.

Самыми коррумпированными регионами в России оказались Мордовия, Чувашия, Камчатский край, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. Наименьший уровень взяточничества зарегистрировали в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской и Пензенской областях, а также в Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе.


Количество коррупционных преступлений в России растет второй год подряд. Уровень преступлений, связанных с откатами в сфере госзакупок, подскочил на 74%. Число преступлений, совершенных преступными группами, выросло на 17%. 

В прошлом году у чиновников изъяли имущество, неподтвержденное доходами, на сумму более 20 млрд руб.  Это почти в 70 раз больше, чем в 2018-м, когда сумма составила 311 млн руб. 

Всего в 2019 году в России выявили 235 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства. 


 

 
 
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Уровень коррупции в России растет. Так, число выявленных преступлений, связанных с откатами в сфере госзакупок, увеличился на 74%.
 
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