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В Сети стало популярным видео с псом, наотрез отказывающимся вылезать из пруда

18.06.2020 19:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Сети стало популярным видео с псом, наотрез отказывающимся вылезать из пруда

В Twitter было опубликовано видео, на котором мужчина лезет в пруд, чтобы достать своего пса. Но собака так увлеклась водными процедурами, что даже и не думает слушаться хозяина.

Ролик опубликовал детский писатель Рональд Гордон Кинг-Смит, более известный как Дик Кинг-Смит. В Twitter Рональда часто появляются забавные видео с животными.

Пост, посвященный резвящемуся в воде псу, сопровожден комментарием писателя: «Мужчина с неохотой лезет в пруд». За сутки ролик собрал свыше 66 тысяч отметок «Нравится», около 18 тысяч ретвитов и почти полторы тысячи комментариев.

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В Twitter было опубликовано видео, на котором мужчина лезет в пруд, чтобы достать своего пса. Но собака так увлеклась водными процедурами, что даже и не думает...
 
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