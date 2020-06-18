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В Сети стало популярным видео с псом, наотрез отказывающимся вылезать из пруда
Источник материала: ОНТ
В Twitter было
Ролик опубликовал детский писатель Рональд Гордон Кинг-Смит, более известный как Дик Кинг-Смит. В Twitter Рональда часто появляются забавные видео с животными.
Пост, посвященный резвящемуся в воде псу, сопровожден комментарием писателя: «Мужчина с неохотой лезет в пруд». За сутки ролик собрал свыше 66 тысяч отметок «Нравится», около 18 тысяч ретвитов и почти полторы тысячи комментариев.
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В Twitter было опубликовано видео, на котором мужчина лезет в пруд, чтобы достать своего пса. Но собака так увлеклась водными процедурами, что даже и не думает...
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