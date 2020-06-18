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Несмотря на ураган, беларусы массово выходят в центр Минска, протестуя против арестов кандидатов

18.06.2020 20:16 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минске настоящий ураган: град, ливень и сильный ветер, порывы которого в отдельных местах даже сносят деревья. Несмотря на это, беларусы продолжают массово выходить в центр города к легальным пикетам для сбора подписей за потенциальных кандидатов в президенты. Пикеты устроили специально, чтобы выразить солидарность с людьми, которые на фоне предстоящих выборов подверглись репрессиям. У пикетов образовывается цепь, растянувшаяся между двумя станциями метро – Якуба Коласа и Площади Победы. Так участники акции хотят показать, как много неравнодушных людей в Беларуси, пишет TUT.by. Очередь патрулирует наряд милиции. Проезжающие мимо машины сигналят.

 

Стрим с места событий:

Фото: TUT.by, «Наша Нива».

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске настоящий ураган: град, ливень и сильный ветер, порывы которого в отдельных местах даже сносят деревья. Несмотря на это, беларусы продолжают массово...
 
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