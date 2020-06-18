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Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на пятницу — на этот раз из-за жары
Источник материала: Партизан
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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
«В дневные часы 19 июня на большей части территории максимальная температура воздуха достигнет +30…32ºС», — сообщили синоптики.
В Минске в пятницу ожидается +30ºС.
Ранее синоптики предупреждали, что в четверг страну накроет непогода: грозы, град и шквалистый ветер. Температура воздуха превысит +30ºС.
В жару рекомендуется:
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Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.
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