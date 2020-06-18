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Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на пятницу — на этот раз из-за жары

18.06.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«В дневные часы 19 июня на большей части территории максимальная температура воздуха достигнет +30…32ºС», — сообщили синоптики.

В Минске в пятницу ожидается +30ºС.

Ранее синоптики предупреждали, что в четверг страну накроет непогода: грозы, град и шквалистый ветер. Температура воздуха превысит +30ºС.

В жару рекомендуется:

  • как можно меньше находиться на солнце, особенно в период его максимальной активности — с 12.00 до 16.00;
  • употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);
  • по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле;
  • не оставлять детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.
 
Теги: Минск
 
 
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