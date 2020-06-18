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Гуманитарная помощь из ОАЭ поступила в Республиканский научно-практический центр спорта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гуманитарная медицинская помощь из Объединенных Арабских Эмиратов поступила 18 июня в Республиканский научно-практический центр спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В составе груза – все необходимое для поддержания безопасного режима труда и тренировочного процесса: средства индивидуальной защиты и антисептики. Общий объем груза около 12 тонн. В получении и доставке содействие оказали Национальный олимпийский комитет и Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Ирина Малёваная, директор Республиканского научно-практического центра спорта:
Крайне важно в наши дни помогать друг другу. Несмотря на тяжелую ситуацию во всем мире, находятся люди, которые помогают именно нашей стране.
Это не первый гуманитарный груз в нашу страну. Помощь неоднократно оказывали Китай, Польша и ряд других государств.
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Новости Беларуси. Гуманитарная медицинская помощь из Объединенных Арабских Эмиратов поступила 18 июня в Республиканский научно-практический центр спорта,...
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