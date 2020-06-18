ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Глава МИД Швеции призвала Минск обеспечить проведение свободных президентских выборов

19.06.2020 07:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде призвала белорусские власти обеспечить проведение справедливых выборов и соблюдение основных свобод.


"Тревожные сообщения из Беларуси об арестах и запугивании мирных кандидатов и активистов в преддверии президентских выборов. Белорусские власти должны допустить свободные и справедливые выборы и обеспечить основные свободы", - говорится в заявлении Линде в Twitter.

По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", по состоянию на 17 июня в Беларуси начиная с 6 мая за участие и присутствие на мирных акциях и пикетах по сбору подписей 98 человек получили в общей сложности 1316 суток ареста по административным статьям, 107 человек получили штрафы общим размером более Br90 тыс. В том числе были задержаны оппозиционные политики Николай Статкевич и Павел Северинец, блогер Сергей Тихановский, члены инициативной группы Светланы Тихановской. В четверг также был задержан претендующий на пост президента экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде призвала белорусские власти обеспечить проведение справедливых выборов и соблюдение основных свобод.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гуманитарная помощь из ОАЭ поступила в Республиканский научно-практический центр спорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика