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Медики удостоены медали «За трудовые заслуги» и Благодарности Президента Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 18 июня глава государства подписал указ, в соответствии с которым 8 медиков за многолетнюю работу, профессионализм и большой личный вклад в охрану здоровья белорусов удостоены медали «За трудовые заслуги», сообщили в программе Новости «24 часа».
В числе награжденных главврач Минского областного роддома, ректор Витебского медуниверситета и ряд других. Кроме того, 18 человек удостоены Благодарности Президента.
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Новости Беларуси. 18 июня глава государства подписал указ, в соответствии с которым 8 медиков за многолетнюю работу, профессионализм и большой личный вклад в охрану...
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