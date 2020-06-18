Медики удостоены медали «За трудовые заслуги» и Благодарности Президента Беларуси

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Новости Беларуси. 18 июня глава государства подписал указ, в соответствии с которым 8 медиков за многолетнюю работу, профессионализм и большой личный вклад в охрану здоровья белорусов удостоены медали «За трудовые заслуги», сообщили в программе Новости «24 часа».





В числе награжденных главврач Минского областного роддома, ректор Витебского медуниверситета и ряд других. Кроме того, 18 человек удостоены Благодарности Президента.