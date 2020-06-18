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Лукашенко: Запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы

18.06.2020 21:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы

Справедливость – главный принцип в основе государства, и отражаться он должен, прежде всего, в законах. Сегодня на совещании по проектам кодексов об административной ответственности Александр Лукашенко призвал тех, кто работает над обновлением этих документов, «не цепляться к людям по мелочам». По сути, этот разговор Президент начал полгода назад. Тогда Глава государства поручил увеличить скоростной режим, оптимизировать размещение средств фото- и видео- фиксации, усилить профилактику. Количество правонарушений с тех пор заметно сократилось.   

В Беларуси пересмотрят ответственность за некоторые административные правонарушения – наказание могут смягчить или исключить. С января над проектами Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях работала специально созданная межведомственная экспертная комиссия. Сегодня результаты этой масштабной и комплексной работы Президент поддержал. Уже на следующей неделе законопроекты поступят на рассмотрение в Парламент. В этом случае изменения в законодательстве могут заработать уже в январе. Запреты и ограничения, считает Президент, должны остаться только там, где они объективно необходимы. Скажем, за переход дороги в неположенном месте иногда можно обойтись и предупреждением, без штрафа. Подробнее о том, каких новаций ждать в административных кодексах, в материале Татьяны Ревизоре.

Эту баню супруг Валентины Ивановны построил ещё в конце 90-х. 20 квадратных метров из чистого бруса. Разрешение тогда решили не оформлять. Подумали: зачем регистрировать постройку в собственном огороде, никто же не увидит. Прошло 20 лет, выросли внуки, и про самострой узнали в местном исполкоме. Так, неожиданно для себя, пенсионерка попала в ряды нарушителей. Пришлось платить штраф. 550 рублей больно ударили по карману.

И, вроде, всё по закону, но справедливо ли? Несоразмерность проступка и наказания порой доходит до абсурда. Чтобы впредь такого не было, административное законодательство решили пересмотреть принципиально. Обновить его Президент поручил ещё полгода назад. В экспертную комиссию тогда вошли юристы, депутаты, судьи, учёные. Более 2000 предложений поступило от простых белорусов. Ни одно не оставили без внимания. 

Справедливый подход – главный принцип. Действующему кодексу его, похоже, не хватало. За последние пять лет «административку» получило около 3,5 миллионов трудоспособных белорусов. То есть в нарушителях оказалось практически половина всей страны. 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Такое положение дел стало следствием ненадлежащей правоприменительной практики отдельных ведомств и излишней репрессивности административного законодательства. В целях изменения ситуации мною были даны соответствующие поручения, в том числе по поводу увеличения скоростного режима, оптимизации размещения средств фото- и видеофиксации, усиления профилактической работы с населением. Как мне докладывали, количество нарушений сократилось более, чем на половину». 

В новой редакции карательный уклон исключен, перевес на стороне профилактики. Сами же нарушения разделены на три категории. В зависимости от степени общественной вредности и тяжести последствий. Например, переход дороги в неположенном месте – это проступок. В первый раз просто предупредят. Штраф грозит уже при повторе. А вот за грубые нарушения – например, хулиганство и вождение в нетрезвом виде – поблажек не будет. Расплата за такую езду теперь будет зависеть от количества промилле в крови. Чем выше градус, тем серьезнее наказание. 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси«Запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы: если есть риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций. Не нужно цепляться к людям по мелочам. Зачем штрафовать пожилую женщину, которая у дороги продает, например, ведро яблок или картошки из собственного огорода? Лучше будет, если мы везде (хотя трудно сказать, где их только нет) организуем мини-рынки, поставим прилавки возле деревень или в людных местах. А в остальном нам просто не нужно мешать людям жить и работать. Подобная работа в стране уже ведется, она началась три года назад в рамках либерализации бизнес-климата. Она не должна останавливаться. Это прямое поручение. Постоянно надо думать, как работать с людьми. Вот, например, балльная система, предложенная ГАИ. Может, она и неплохая. Во многих странах прижилась. Но когда мы изучили общественное мнение, то этой системе в Беларуси пока нет доверия. Поэтому в окончательном виде в кодексах в полной мере должны быть учтены интересы как государства, так и простых граждан».

Из обновлённой редакции уйдёт более сотни статей. Закон, настаивает Президент, нужно развернуть к реальной жизни. К тем, кто его нарочно не нарушает, кодекс будет максимально лоялен. Что до взысканий, штрафы уменьшат (максимальный предел – до 30 базовых), а тем, у кого нет возможности их уплатить, впервые предложат заняться общественными работами. Например, уборкой улиц на срок от 8 до 60 часов. Мягче закон станет и к несовершеннолетним: за ряд нарушений возраст привлечения к ответственности будет повышен с 14 до 16 лет. Задача – осовременить законодательство.  И не только административное. 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы договаривались, что после проработки этих кодексов мы перейдем и к другим законам, которые касаются уголовного права. И ко многим другим. Прошло немало времени, когда мы принимали эти кодексы. Жизнь поменялась. Новые законы и действующие законы должны соответствовать тому ритму, образу жизни наших граждан и функционированию нашего государства. Поэтому настало время взяться за эту тяжелую, кропотливую и порой нелюбимую работу. Не надо в результате реформ поменять все до основания и рассчитывать, что затем на обломках мы чего-то построим. Надо идти так, как мы формировали эти кодексы — от жизни».

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента: «В новейшей истории Беларуси такой работы еще не было – настолько масштабной, комплексной, когда вместе, дружно, сообща работали все заинтересованные. Были задействованы депутаты, члены Совета Республики и, что очень важно, граждане. Поэтому кодексы соответствуют пожеланиям простых людей. В нормах, которые прописаны в кодексах, главный упор сделан на справедливость при вынесении административных решений. Это раскрывается через несколько позиций, которые ранее были обозначены Президентом. Одна из них – снижение карательного уклона, а другая – усиление профилактической функции».

Предложенные подходы Президент поддержал, и уже на следующей неделе обновлённые кодексы будут внесены в Парламент. С проектами там, кстати, уже знакомы – 500 предложений поступило от депутатов. Теперь остался финальный этап. В силу изменения должны вступить уже с начала следующего года. И этих корректировок, надеются разработчики, хватит ещё на ближайшие пять лет.  

Фото: БЕЛТА

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