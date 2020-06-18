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Лукашенко: Запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы
Источник материала: ОНТ
Справедливость – главный принцип в основе государства, и отражаться он должен, прежде всего, в законах. Сегодня на совещании по проектам кодексов об административной ответственности Александр Лукашенко призвал тех, кто работает над обновлением этих документов, «не цепляться к людям по мелочам». По сути, этот разговор Президент начал полгода назад. Тогда Глава государства поручил увеличить скоростной режим, оптимизировать размещение средств фото- и видео- фиксации, усилить профилактику. Количество правонарушений с тех пор заметно сократилось.
В Беларуси пересмотрят ответственность за некоторые административные правонарушения – наказание могут смягчить или исключить. С января над проектами Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях работала специально созданная межведомственная экспертная комиссия. Сегодня результаты этой масштабной и комплексной работы Президент поддержал. Уже на следующей неделе законопроекты поступят на рассмотрение в Парламент. В этом случае изменения в законодательстве могут заработать уже в январе. Запреты и ограничения, считает Президент, должны остаться только там, где они объективно необходимы. Скажем, за переход дороги в неположенном месте иногда можно обойтись и предупреждением, без штрафа. Подробнее о том, каких новаций ждать в административных кодексах, в материале Татьяны Ревизоре.
Эту баню супруг Валентины Ивановны построил ещё в конце 90-х. 20 квадратных метров из чистого бруса. Разрешение тогда решили не оформлять. Подумали: зачем регистрировать постройку в собственном огороде, никто же не увидит. Прошло 20 лет, выросли внуки, и про самострой узнали в местном исполкоме. Так, неожиданно для себя, пенсионерка попала в ряды нарушителей. Пришлось платить штраф. 550 рублей больно ударили по карману.
И, вроде, всё по закону, но справедливо ли? Несоразмерность проступка и наказания порой доходит до абсурда. Чтобы впредь такого не было, административное законодательство решили пересмотреть принципиально. Обновить его Президент поручил ещё полгода назад. В экспертную комиссию тогда вошли юристы, депутаты, судьи, учёные. Более 2000 предложений поступило от простых белорусов. Ни одно не оставили без внимания.
Справедливый подход – главный принцип. Действующему кодексу его, похоже, не хватало. За последние пять лет «административку» получило около 3,5 миллионов трудоспособных белорусов. То есть в нарушителях оказалось практически половина всей страны.
В новой редакции карательный уклон исключен, перевес на стороне профилактики. Сами же нарушения разделены на три категории. В зависимости от степени общественной вредности и тяжести последствий. Например, переход дороги в неположенном месте – это проступок. В первый раз просто предупредят. Штраф грозит уже при повторе. А вот за грубые нарушения – например, хулиганство и вождение в нетрезвом виде – поблажек не будет. Расплата за такую езду теперь будет зависеть от количества промилле в крови. Чем выше градус, тем серьезнее наказание.
Из обновлённой редакции уйдёт более сотни статей. Закон, настаивает Президент, нужно развернуть к реальной жизни. К тем, кто его нарочно не нарушает, кодекс будет максимально лоялен. Что до взысканий, штрафы уменьшат (максимальный предел – до 30 базовых), а тем, у кого нет возможности их уплатить, впервые предложат заняться общественными работами. Например, уборкой улиц на срок от 8 до 60 часов. Мягче закон станет и к несовершеннолетним: за ряд нарушений возраст привлечения к ответственности будет повышен с 14 до 16 лет. Задача – осовременить законодательство. И не только административное.
Предложенные подходы Президент поддержал, и уже на следующей неделе обновлённые кодексы будут внесены в Парламент. С проектами там, кстати, уже знакомы – 500 предложений поступило от депутатов. Теперь остался финальный этап. В силу изменения должны вступить уже с начала следующего года. И этих корректировок, надеются разработчики, хватит ещё на ближайшие пять лет.
Фото: БЕЛТА
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Справедливость – главный принцип в основе государства, и отражаться он должен, прежде всего, в законах. Сегодня на совещании по проектам кодексов об...
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