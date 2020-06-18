|
ГАИ проверяет, уступают ли водители в Минске дорогу скорой. Как проходят рейды
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уступи дорогу автомобилю скорой помощи. ГАИ города проверяет водителей на добросовестность, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Цель рейда – еще раз напомнить водителям о правилах: услышал звук сирены и включенные маяки – прижмись вправо.
На реальный вызов отправляемся с двумя экипажами Госавтоинспекции. Одна машина следит за реакцией водителей и направляет информацию второй группе. Они в свою очередь останавливают нарушителей и составляют протокол.
Пообщаться с недобросовестными автовладельцами нам не удалось. Сегодня результат поистине удивил: медики добрались к месту за считанные минуты и без препятствий.
Валерий Мосенза, начальник ОГАИ Центрального РУВД:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Уступи дорогу автомобилю скорой помощи. ГАИ города проверяет водителей на добросовестность, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)