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ГАИ проверяет, уступают ли водители в Минске дорогу скорой. Как проходят рейды

18.06.2020 22:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уступи дорогу автомобилю скорой помощи. ГАИ города проверяет водителей на добросовестность, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Цель рейда – еще раз напомнить водителям о правилах: услышал звук сирены и включенные маяки – прижмись вправо.

ГАИ проверяет, уступают ли водители в Минске дорогу скорой. Как проходят рейды

На реальный вызов отправляемся с двумя экипажами Госавтоинспекции. Одна машина следит за реакцией водителей и направляет информацию второй группе. Они в свою очередь останавливают нарушителей и составляют протокол.

Пообщаться с недобросовестными автовладельцами нам не удалось. Сегодня результат поистине удивил: медики добрались к месту за считанные минуты и без препятствий.

ГАИ проверяет, уступают ли водители в Минске дорогу скорой. Как проходят рейды

Валерий Мосенза, начальник ОГАИ Центрального РУВД:
Хочется наших медиков поздравить с учетом того, что в воскресенье будет их профессиональный праздник. Мы обращаемся к нашим гражданам по поводу парковки внутри дворовой территории, когда ни медики, ни представители МЧС просто проехать не могут. И зачастую подвергают жизнь своих знакомых, близких и порой даже свою жизнь опасности.

Люди в материале: Валерий Мосенза

 
 
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Новости Беларуси. Уступи дорогу автомобилю скорой помощи. ГАИ города проверяет водителей на добросовестность, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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